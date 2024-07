L'Ajuntament de la Vall d'Uixó denuncia que la Generalitat només ha resolt el 2,6% de sol·licituds de dependència aquest any

L'Ajuntament de la Vall d'Uixó ha denunciat la llista d'espera que existeix en la localitat en la resolució dels expedients de la Llei de Dependència que realitza la Generalitat Valenciana. En el primer semestre de 2024 s'han registrat 193 sol·licituds i tan sols s'han resolt 5, la qual cosa suposa el 2,6% del total.

Aquestes dades contrasten amb les de 2023, quan va haver-hi 527 sol·licituds, de les quals es van resoldre el 72%. Així ho assenyala el regidor de Serveis Socials, Jorge Marqués, que ha explicat que la reducció en el nombre de peticions es deu al fet que la Conselleria tarda mesos a autoritzar l'inici dels tràmits de valoració, per la qual cosa es retarda tot el procés.

Així mateix, ha lamentat que la Conselleria està tornant als anys anteriors a 2015, quan “s'amuntegaven els expedients i les persones morien sense tindre la dependència aprovada i sense cobrar la prestació que els corresponia”. En aquest sentit, ha recordat que l'administració té 6 mesos per a resoldre i començar el pagament, per la qual cosa la Generalitat Valenciana està incomplint aquests terminis.

Marques ha assenyalat així que la prestació de la dependència és un dret, per la qual cosa l'Ajuntament ha activat un nou servei: l'assessoria jurídica de serveis socials. A través d'ell, qualsevol persona pot formalitzar una queixa o denúncia per incompliment de la llei a la Generalitat Valenciana mitjançant el Síndic de Greuges, que és l'organisme encarregat de fiscalitzar al govern valencià. Per a demanar cita cal acudir al punt d'informació de la Regidoria de Serveis Socials (avinguda Jaume I, 30).

En aquest sentit, Marqués ha demanat a “Mazón i la consellera Camarero” que “es posen les piles perquè amb l'envelliment de la població garantir la llei de la dependència és una prioritat i suposa complir amb un dret fonamental”. Així, ha exigit que “es posen a treballar després d'aquest any de mala gestió i falta de capacitat, perquè estem parlant dels drets de les persones més vulnerables de la societat”.

Procés

Cal assenyalar que la prestació de la dependència se sol·licita a través de l'Ajuntament, que és qui obri l'expedient. Una vegada obert, s'envia a la Conselleria de Serveis Socials, que és qui autoritza l'Ajuntament a realitzar la valoració. Aquest tràmit “amb el Botànic tardava entre 1 i 2 dies i ara tarda entre 5 i 6 mesos”. Aquest retard fa que es tramiten menys sol·licituds.

Quan la Conselleria accepta que l'Ajuntament realitze la valoració, una treballadora social acudeix al domicili de la persona dependent per a proposar un grau de dependència. Aquest informe es torna a enviar a la Generalitat Valenciana, que és qui estableix el PIA (programa individual d'atenció) i la resolució definitiva del grau de dependència amb una assignació econòmica.

Aquest pagament té efectes retroactius, de manera que s'abona des del moment en el qual va ser aprovat. Encara que el problema actual és que “els expedients s'estan resolent però no el PIA, per tant els diners no arriba”. Una situació que “està afectant moltes famílies”, per la qual cosa des de l'Ajuntament “serem exigents amb la defensa de la ciutadania i dels seus drets, governe qui governe”, ha finalitzat el regidor.