Les empreses de Parc Sagunt I constitueixen una Entitat de Gestió i Modernització per a augmentar la seua competitivitat

Les empreses propietàries de parcel·les del parc empresarial Parc Sagunt I han ratificat, al costat de l'Ajuntament de Sagunt, el projecte de conveni de col·laboració com a últim pas per a la constitució d'una Entitat de Gestió i Modernització (EGM) per al polígon.

La finalitat d'aquesta EGM, que tindrà en principi una vigència de dos anys, és la de potenciar les inversions en el polígon industrial Parc Sagunt I, un dels majors parcs empresarials d'Europa, així com convertir-se en un estímul per a augmentar la competitivitat de les companyies instal·lades.

De la mateixa manera, amb aquest acord es pretén millorar la col·laboració públic-privada entre les empreses i el consistori de Sagunt per a aconseguir l'excel·lència pel que fa a la qualitat, la sostenibilitat i el manteniment dels serveis i infraestructures existents, així com a través de la posada en marxa de nous serveis addicionals que incrementen el potencial de Parc Sagunt I i de les seues empreses instal·lades.

La gerència d'aquesta nova entitat recaurà en l'ens públic Espais Econòmics Empresarials (EEE) i la seua seu se situarà en l'Alqueria de l’Advocat, que al seu torn és la seua seu administrativa.

Aquest acord va arrancar el passat 21 de gener de 2022 quan les empreses que integren Parc Sagunt I van adoptar l'acord d'iniciar els tràmits necessaris per a la creació d'una comissió promotora com a primer pas per a la sol·licitud formal al consistori de Sagunt de la constitució d'una EGM.

Cal assenyalar que per a la creació d'una EGM és necessari que el 51% dels propietaris de les parcel·les estiga d'acord i, a més, representen el 51% del coeficient de participació.

Venda de tots els terrenys

Espais Econòmics Empresarials és una societat mercantil de titularitat pública participada al 50% per la Generalitat i l'ens estatal SEPIDES, que actua com a agent urbanitzador en l'Àrea Logística de Sagunt en la modalitat de gestió directa.

El mes de juny passat EEE va aconseguir completar la comercialització de totes les parcel·les d'ús industrial, terciari i logístic que integren l'Àrea Parc Sagunt I, un dels majors parcs empresarials d'Europa, després de captar més de 190 milions d'euros.

Parc Sagunt I compta amb més de tres milions de metres quadrats de terreny i està situat en una privilegiada situació, alineada amb el gran eix del comerç marítim mundial, la qual cosa li converteix en un enclavament estratègic per al desenvolupament d'activitats empresarials i logístiques a nivell internacional.

En total, s'han instal·lat 28 empreses d'àmbit nacional i internacional que han generat la creació de 877 ocupacions directes. En concret, les companyies instal·lades en el polígon de Parc Sagunt estan relacionades principalment amb els sectors de la fusta, alimentació, begudes i alimentació, transport i logística, electricitat, logística, logístic-alimentació, biocarburants, agroalimentari, agroquímic, magatzem d'acer, estructures metàl·liques lleugeres i transformacions agràries.

El seu èxit ha fet necessari el projecte d'ampliació de Parc Sagunt II, que comptarà amb més de cinc milions de metres quadrats bruts a la disposició de les empreses, i les obres d'urbanització de les quals està previst que concloguen a l'agost de 2026.

Parc Sagunt II albergarà la gigafactoria de bateries per a vehicles elèctrics de PowerCo, que preveu començar la seua activitat al parc empresarial en el primer semestre de 2026, i la instal·lació del qual permetrà la creació d'ocupació directa i indirecta en el sector de fabricació de cel·les de bateries.