Levantina comunica un ERO que afectarà 157 treballadors de la seua planta a Novelda, el 75% de la seua plantilla

La companyia de mineria i marbre Levantina ha iniciat converses amb els representants sindicals per a un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que s'estendrà a 244 professionals de la seua plantilla, ha detallat la mercantil en un comunicat. Segons fonts del comité d'empresa, això suposa el 75% dels treballadors de la factoria de Novelda (Alacant) i la meitat de la pedrera de la Monte Coto, situada en la localitat alacantina del Pinós.

A través d'un comunicat, Levantina Group ha confirmat que la mesura s'estendrà a eixos 244 treballadors de les més de 800 persones que integren la seua plantilla a Espanya. La companyia justifica la mesura en causes econòmiques, organitzatives i de producció i per a “garantir la seua viabilitat futura”.

Des del comité d'empresa han detallat a Europa Press que, d'executar-se el ERO, podrien perdre el seu lloc 157 empleats de la fàbrica, d'un total de 208, amb el que només quedarien 51 professionals en les instal·lacions; altres 77 que treballen en l'explotació minera a cel obert del Pinós, on fins a la data hi ha 132 empleats, i també afectaria deu persones de la pedrera de Losares (Albacete) i a altres quatre de la de Vallanca (València).

En aquest sentit, el secretari general de la Federació de l'Hàbitat de CCOO PV Alacant-sud i membre del comité d'empresa, Miguel Ángel Mira, ha explicat que fa dues setmanes ja van conéixer la intenció de Levantina d'iniciar aquest ERE.

“De moment hi ha previstes reunions amb l'empresa per a aquest divendres i dilluns que ve. Des del comité esperem que es puga reduir el màxim possible l'afectació i concretar com més prompte millor les indemnitzacions per als acomiadaments que s'acaben produint”, ha manifestat Mira.

Aquest és el segon ERO de Llevantina en els últims cinc anys i se suma al que ja va aplicar en 2019, que va afectar unes 270 persones entre treballadors de la planta de producció que hi ha a Novelda i la pedrera de la Monte Coto al Pinós.

Reestructuració de divisions

Levantina Group ha asseverat que la seua intenció és abordar el procés de negociació “des de la responsabilitat, el diàleg i el respecte que requereix aquesta situació”.

En el comunicat afirma que aquest procés forma part de la seua estratègia per a “reestructurar les seues divisions de mineria i marbre, amb l'objectiu d'adaptar l'organització a les actuals demandes del mercat i garantir la seua viabilitat futura”.

L'empresa ha subratllat que “els esforços del grup se centraran en l'adequació de la seua capacitat productiva actual i el consegüent reajustament de la seua estratègia comercial per a assegurar així la rendibilitat de totes les seues unitats operatives”.