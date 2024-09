Mil persones fan entrevistes de treball per a 25 empreses en el Fòrum d'Ocupació de la Vall d'Uixó

El Fòrum d'Ocupació de la Vall d'Uixó ha citat a més de 1.000 persones per a fer entrevistes de treball en 25 empreses i optar a més de 100 ofertes. L'Auditori ha acollit esta marató d'entrevistes, xarrades, taules redones i tallers enfocats a trobar ocupació, organitzats per Labora amb la col·laboració del Pacte Territorial per l'Ocupació de la Plana Baixa i de l'Ajuntament.

L'alcaldessa, Tania Baños, ha obert l'esdeveniment al costat de la directora general de Planificació i Serveis de Labora, Marisa Mezquita, i al regidor d'Ocupació, Jorge García. Al llarg del matí s'han realitzat diverses ponències sobre eixides laborals, com destacar en un procés de selecció, revisió de currículums, sectors i perfils amb més demanda laboral o ocupació pública, entre altres temes relacionats amb l'ocupació.

Este fòrum suposa una oportunitat per a les persones en situació de desocupació o que busquen una millora d'ocupació. En este sentit, l'alcaldessa ha destacat la col·laboració entre l'Ajuntament, el pacte comarcal i la Generalitat Valenciana en “una qüestió fonamental com és l'ocupació, en la qual hem d'anar tots a l'una per a impulsar polítiques actives d'ocupació i empreses fortes que tinguen capacitat de generar llocs de treball amb bones condicions per als treballadors i treballadores”.

Sobre este tema, Baños ha posat com a exemple l'aposta per la reindustrialització de la Vall d'Uixó, amb l'ampliació del polígon que ja està en tràmit i que implicarà “donar-li futur a a la ciutat, que les empreses que ja són ací puguen créixer i noves puguen arribar, fent que com a municipi tinguem una major capacitat per a crear projectes de vida”.

Finalment, ha posat en valor la reducció de l'atur juvenil a la Vall d'Uixó en un 50% des de 2015, així com haver passat d'una taxa general de desocupació del 22,99 en 2014 al 12,35% al juliol d'enguany (últim mes de què hi ha dades disponibles).