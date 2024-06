Riba-roja demana a la consellera de Justícia més mitjans per a previndre els incendis del Parc Natural del Túria

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha mantingut una trobada amb la consellera de Justícia i Interior Elisa Núñez, amb la finalitat de tractar els últims incendis que han afectat el seu municipi i “avançar en solucions definitives” en relació al parc natural i la prevenció de futurs incendis.

Així, l'alcalde ha traslladat a la consellera la “necessitat de treballar de manera coordinada i ràpida” per a dur a terme una neteja i un manteniment “efectius que impedisquen que la canya invasora torne a créixer i permeta la propagació de qualsevol incendi, intencionat o no”. Raga ha recordat que la canya és la causa de propagació en el “80% dels casos” i que suposa un risc “extrem” en les zones interfície urbana-forestal (és a dir, zona de connexió entre vivendes i naturalesa).

Raga ha recordat que a més del risc que suposa per a les vides humanes i l'entorn natural, els incendis posen també en joc la vida de bombers i mobilitza una enorme quantitat de diners per a l'extincció i posteriorment la recuperació de l'entorn, la qual cosa precisa “de mesures preventives que són més efectives, més protectores i suposen un verdader estalvi per a tots els valencians” ha puntalitzat l'alcalde.

“He tornat a sol·licitar que es mantinguen les reunions corresponents amb medi ambient i amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a aconseguir acords que permeten ja entrar a netejar les canyes i posar geotèxtil entre Masia de Traver i la presa de Manises” ha declarat l'alcalde alhora que ha marcat la zona d'Els Pous, València la Vella, la Vallesa, Masia de Traver, Clot de Navarrete, Santa Rosa i Entrenaranjos com a prioritàries per a la seua col·locació.

“He traslladat la nostra preocupació per la gestió del pla contra incendis del parc natural i he demanat a més de mitjans preventius, més formació per als nostres veïns i veïnes” ha explicat, apuntant al fet que la reunió ha sigut “positiva” entre les dos institucions. No obstant això, Raga ha emfatitzat que continuarà “exigint a totes les institucions competents que complisquen amb les seues obligacions i prenguen mesures reals”.

A més, s'ha informat que el director general de Prevenció d'Incendis serà present en la taula de comissió tècnica de seguretat del Parc Natural, l'objectiu principal del qual és la coordinació de mesures preventives i millorar la seguretat parc natural.