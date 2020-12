Xàtiva i Cullera rebaixen les seues restriccions municipals amb la davallada de positius de COVID-19

Els Ajuntaments de Xàtiva i Cullera han anunciat una relaxació de les mesures municipales implementades pels consistoris, després que hagen baixat el número de positius a les dues localitats.

L’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà ha anunciat que les mesures s'alleujaran a partir d'aquest dimecres 2 de desembre, reobrint els espais públics i municipals amb algunes limitacions puntuals i específiques, i adaptant-se a la normativa vigent estipulada per la Generalitat Valenciana. "Hem aconseguit reduir les xifres i per això hem decidit adaptar-nos a la normativa autonòmica, que era menys restrictiva que la que hem aplicat a Xàtiva durant aquests trenta dies”, ha manifestat Cerdà.

El ban, que es publicarà aquest dimarts, posarà fi a la suspensió de les activitats de naturalesa sociocultural, turística, esportiva, formativa i lúdic-festiva i ordenarà la reobertura d’espais com ara la Casa de la Cultura, Casa de la Joventut, Casa de les Dones, Espai Cultural Sant Domènec, Arxiu, Biblioteca, Centre Cultural de Xàtiva (CCX), Poliesportiu de les Pereres, camps de futbol de la Murta i Paquito Coloma, pavellons esportius de voleibol i Francisco Ballester, Oficina de Turisme, Espai Borja, museus municipals (Almodí, Belles Arts, Corpus i Faller), Gran Teatre de Xàtiva, pista de pàdel d’Annauir, Skatepark i dependències municipals del Carrer Engai.

D’altra banda, romandran encara tancades les pistes esportives urbanes d’Ausiàs March i de la Plaça de la Constitució (barri del Carme), el Centre Social de Joventut Oci i Cultura (JOC), el gimnàs del Poliesportiu de Les Pereres i els centres socials de majors de la Plaça Roca i d’Abú Masaifa.

També s’alçarà la suspensió de les autoritzacions i les cessions d’espais municipals atorgats a particulars, associacions i col·lectius ciutadans, la suspensió de la circulació del tren turístic i s’ordenarà la reobertura dels parcs infantils i els jardins de la ciutat.

Pel que fa als soterraments, la participació en la comitiva es restringeix a un màxim de 25 persones entre familiars i cercles pròxims, sempre en espais a l’aire lliure; i pel que fa a les bodes civils no es podrà superar un terç de l’aforament total previst, amb un màxim de 25 persones a l’aire lliure i 15 en cas de ser un espai tancat. Les activitats festeres queden condicionades a que no se supere el màxim de sis persones en les seues reunions, i en els espais tancats els aforament quedaran limitats al 50%, garantint la distància interpersonal.

Pel que fa a l’àmbit cultural, a la Biblioteca i l’Arxiu es podran dur a terme activitats culturals i d’estudi en sala sempre i quan no se supere el 50% del seu aforament, mentre que als museus, la Casa de Cultura i les sales d’exposicions es podran acollir visites de fins a sis persones fins a un límit del 50% de l’aforament. En els espais més grans com ara Gran Teatre, CCX, Saló noble de la Casa de Cultura i auditori de Sant Agustí, es podran desenvolupar activitats amb el públic assegut i sempre i quan no se supere un terç de l’aforament.

L’activitat física i la pràctica d’esport no federat es podrà dur a terme a les instal·lacions esportives municipals sempre i quan siga individual o en una modalitat per parelles, i també es podran realitzar activitats físiques en grups de fins a 30 persones a l’aire lliure i de 20 en instal·lacions tancades. Pel que fa als esdeveniments esportius, aquests hauran de desenvolupar-se sense públic tal i com especifica la Generalitat Valenciana, i per a l’esport federat es permetrà l’ús dels vestuaris i les dutxes sempre i quan no se supere un terç de l’aforament.

Cullera

D'una altra banda a Cullera també s'han rebaixat les mesures extraordinàries “davant la reducció substancial dels contagis al municipi de Cullera en les dos últimes setmanes”. Davant d’aquesta situació s’ha decidit rebaixar algunes mesures així com prorrogar d’altres que ja estan en vigor.

En primer lloc es reobri el Centre Municipal d’Esports i reprendre totes les activitats guiades que allí es desenvolupen a partir del proper dimecres 2 de desembre. També es reobrin els parcs i jardins de la ciutat a partir d’aquest dimarts 1 de desembre.

D’una altra banda es continuarà amb la desinfecció de carrers a càrrec dels serveis municipals i amb la col·laboració del col·lectiu de llauradors de la ciutat. S’avisa a la població que la maquinària de desinfecció dels llauradors actuarà als distints barris del municipi cada dilluns i dijous de la setmana a partir de les 22h.

Mantindre la reducció al 50% l’aforament dels espais per a la celebració d’activitats esportives, competicions federades i activitats culturals (inclou activitats musicals) que es porten a terme amb públic.

Mantindre la reducció al 50% l’aforament de la Biblioteca Municipal, dels Museus Municipals, de la Casa de la Cultura i de la Casa de l’Ensenyança.

Mantindre les mesures d’ampliació de l’espai disponible del Mercat Ambulant i la distància entre parades per a evitar possibles aglomeracions.

Mantindre la suspensió de les autoritzacions d’ús d’espais municipals, a excepció de terrasses, contenidors d’obra i altres anàlegs, sempre que no resulten incompatibles amb la finalitat d’este decret.