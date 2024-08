Compromís no donarà suport a “cap singularitat” ni als Pressupostos Generals si no hi ha fons d'anivellament

El portaveu de Compromís a les Corts, Joan Baldoví, ha avisat que la seua coalició no donarà suport a “cap singularitat” en matèria de finançament autonòmic ni als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2025 si el Govern no aprova un fons d'anivellament per a la Comunitat valenciana.

“Que espavilen”, ha etzibat a la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per dur-ho a terme i al president de la Generalitat, Carlos Mazón, per exigir-ho.

Baldoví ha explicat, a preguntes dels periodistes, que aquesta és la postura de Compromís respecte a l'acord entre el PSC i ERC que contempla un finançament singular per a Catalunya, si bé ha remarcat que encara no hi ha hagut contactes amb el Govern per als PGE del 2025.

“Votarem a favor del finançament singular de Catalunya si s'aborda també el finançament singular valencià. No votarem en cap cas cap singularitat si no s'aborda la singularitat dels que pitjor finançats estem. No es pot entendre que un govern progressista aprove un acord amb una comunitat i no se solucione el problema de les que estem pitjor finançades”, ha manifestat, i ha assegurat que li “és igual” si se'n diu concert econòmic o contingent perquè el que vol són “solucions”.

Segons ha exposat, Compromís està a favor de “tots els tractes bilaterals que facen les comunitats autònomes”, però no cal tenir “el coll mirant a Catalunya” i cal centrar-se en els problemes dels valencians.

Per tant, ha reiterat que el Govern ha d'abordar “d'una vegada per totes” un fons d'anivellament que iguale el finançament estatal que rep la Comunitat Valenciana a la mitjana d'autonomies. “Nosaltres no aprovarem cap nou sistema si no s'aborda el nostre”, ha avisat, i ha avançat que serà una exigència a les negociacions per als PGE.

Després de subratllar que “és qüestió de voluntat política”, Baldoví ha posat èmfasi que “el PSOE hauria d'espavilar” i Montero “deixar de fer el (Cristóbal) Montoro --exministre d'Hisenda del PP--”. “Aire, no pot passar el temps i que aquest problema estiga una vegada i una altra postergant-se. Aire a Mazón però també aire al Govern”, ha abundat, ja que ha recordat que Compromís va recolzar la investidura de Pedro Sánchez amb el compromís que s'abordara el finançament valencià.

Els valencians primer i Sumar, després

Respecte a si Compromís es desmarcarà en les votacions al respecte al Congrés de Sumar, grup parlamentari al qual pertanyen, ha assenyalat que en el seu “pacte” amb els de Yolanda Díaz el “primer” són els interessos dels valencians: “Nosaltres ens vam dirigir als que ens van votar. I ho hem deixat clar sempre i en tot moment”.

Dirigint-se a Mazón, també líder del PPCV, Baldoví l'ha urgit a tramitar i donar suport a la “llei de tracte just” en finançament que Compromís va presentar a les Corts Valencianes per portar-la a Congrés. Una llei, ha recordat, que preveu un nou sistema de finançament, el deute històric de la Comunitat i el fons d'anivellament.

El Govern té una salut “envejable”

En general, preguntat pel futur del Govern PSOE-Sumar, ha sostingut que “contra els pronòstics malastrucs de (Alberto Núñez) Feijóo i del Partit Popular, aquesta majoria parlamentària gaudeix d'una bona salut envejable, perquè segueix governant l'Estat i el PP segueix a l'oposició”.

“S'ha vist que aquest Govern pot perdre votacions, que aquesta majoria pot variar, però sincerament crec que val la pena que espavilen, que solucionen el problema del finançament, perquè val la pena que a l'Estat espanyol hi haja una majoria progressista”, ha insistit.