Plataforma per la Llengua denuncia l'expulsió d'una família d'una piscina municipal per parlar valencià

Plataforma per la Llengua ha anunciat que presentarà una reclamació davant de l'Ajuntament de València ja que ha denunciat que aquest estiu s'ha “expulsat” una família de la piscina municipal de Benicalap “perquè parlava en valencià”. El consistori ha assenyalat que a aquestes persones se'ls va indicar que abandonessin el recinte “per rentar els túpers del menjar a la piscina on es banya la gent” i no per fer servir aquesta llengua.

Segons ha relatat la Plataforma en un comunicat, els fets van tindre lloc el 8 de juliol passat quan un veí de la capital valenciana va acudir a aquesta piscina, gestionada per una empresa adjudicatària, amb els seus fills menors d'edat a les 13.00 hores.

L'entitat, que ha apuntat que els fets que denuncia van tindre lloc als banys de la instal·lació, ha manifestat que el personal de seguretat “va intentar obligar” aquestes persones “a canviar de llengua” i que quan s'hi van negar “les van expulsar” del recinte“.

“La família, que va menjar a les instal·lacions de la piscina, va patir l'agressió lingüística quan intentava aclarir les carmanyoles”, ha exposat Plataforma per la Llengua. El col·lectiu ha exposat que la persona encarregada de la neteja va buscar els agents de seguretat “per resoldre els dubtes de la família” respecte a “si podia netejar les carmanyoles al mateix lloc on omplia les galledes per fregar el terra”.

Alhora, ha afirmat que va ser llavors quan el guarda de seguretat va exigir al pare de la família “que canviara de llengua” per parlar en “castellà perquè no ho entenia” i ha relatat que l'usuari va demanar que es buscara un altre treballador que entenguera el valencià perquè continuaria parlant en aquesta llengua.

“L'encarregat de l'empresa, després d'això, va anar amb crits demanant que li parlara en castellà”, assegura l'entitat, que recalca que el pare de la família “es va negar tranquil·lament” i va continuar “exercint els seus drets lingüístics”, després d'això que va ser “expulsat del recinte” i es va requerir la presència de la Policia Local.

Davant d'aquesta versió, el consistori afirma que a aquesta família se'ls va “expulsar” de la piscina de Benicalap “per rentar els túpers del menjar a la piscina on es banya la gent”. “No per parlar en valencià”, puntualitzen des de l'Ajuntament de València.

Plataforma per la Llengua ha manifestat que la reclamació que dirigirà a l'administració local serà per haver-se “incomplit l'Estatut d'Autonomia, l'Estatut dels Consumidors i Usuaris” valencià i “la Llei d'Ús i Ensenyament del valencià”. L'entitat assegura que la família no va voler posar una reclamació a la piscina “per motius de seguretat”.

Compromís demanarà explicacions

Des de l'oposició al consistori, l'edil Pere Fuset ha anunciat que demanarà explicacions al govern local sobre aquesta expulsió. Així, ha instat l'alcaldessa, María José Catalá, a posar-se en contacte amb la família afectada i a requerir a l'empresa concessionària de les instal·lacions municipals tota la informació necessària per aclarir els fets.

Fuset ha apuntat, en un comunicat, que “la piscina pública de Benicalap està gestionada per l'empresa Aquaval” i que “fa un any, en aquest mateix recinte municipal, dos agents de seguretat privada van ser detinguts per la Policia Nacional com a suposats autors de un delicte d'odi després de proferir insults racistes i amenaces a la integritat física”.

El representant de Compromís ha dit que el seu grup “vol saber si aquest possible cas de valencianofòbia hauria estat comès per la mateixa empresa de seguretat que l'any passat ja va patir les detencions per possibles delictes d'odi racista” i ha avançat que reclamarà també informació per saber “si les instal·lacions esportives dependents de l'Ajuntament de València compleixen escrupolosament amb la normativa municipal pel que fa a l'ús del valencià”.