El repte de connectar-se a la vertebració del Corredor Mediterrani: Gandia i les Comarques Centrals com a exemple

El Corredor Mediterrani és considerat la infraestructura clau que en un futur cada vegada més immediat està cridada a ser la porta d’eixida i d’entrada de la Comunitat Valenciana amb la resta d’Europa. Però el Corredor Mediterrani no deixa de ser un corredor ferroviari estret que, encara que travesse tot el territori valencià de nord a sud, no és prou per si mateix per a abastar i vertebrar tot el territori.

El corredor està projectat amb un trajecte que transcorre per la costa castellonenca i fins a la ciutat de València, però des d’ací s’endinsa per l’interior fins a arribar a La Encina (Albacete) i tornar a la costa i enllaçar amb Alacant, i d’ací ja s’endinsa de nou a l’interior buscant Múrcia. Aquest recorregut per l’interior descriu una circumval·lació tangencial amb les Comarques Centrals que no volen deixar passar de llarg aquesta infraestructura capital per a l’economia. I amb l’objectiu de plantejar la vertebració de les Comarques Centrals amb el Corredor Mediterrani, s’han abordat en una jornada en la Universitat d’Estiu de Gandia les necessitats de la capital de la Safor, que serveix d’exemple per a les seues veïnes.

En aquesta cita va participar el comissionat per al Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira, que va glossar els beneficis d’aquesta infraestructura europea, que percep com a necessària per a una economia com la gandiana, que aspira a aconseguir una logística més eficient. Assenyala, així, que en l’economia de Gandia té un gran pes el turisme, però també hi tenen la seua rellevància tant l’agricultura com la indústria, sectors que s’han de veure beneficiats per la connexió amb el corredor. Però Gandia se situa en la costa, i aquesta connexió s’ha de treballar.

Boira posa un exemple gràfic: “Jo visc a València i vull agafar el tren, però no visc al costat de l’estació, per això necessitaré servir-me de connexions auxiliars, com poden ser el metro, el tramvia, el carril bici... I això és el que necessiten Gandia i ciutats com aquesta per a connectar-se amb el Corredor Mediterrani”. Es tracta del principal repte que ha d’abordar-se a les Comarques Centrals i, per tant, també a Gandia. Han d’estudiar-se les millors opcions de connexió, i per a això es necessita la col·laboració del teixit social i dels agents econòmics. Per part seua, el comissionat assenyalava punts de connexió possible com són l’estació de la Font de Sant Lluís, la del Pintor Sorolla o la Intermodal d’Almussafes.

Infraestructures clau

En la mateixa jornada el mateix alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, posava damunt la taula les que des de Gandia es veuen com les infraestructures amb més potencialitats per a fer aquest paper auxiliar i reforçar així la connexió amb el Corredor Mediterrani.

Com a document clau assenyalava el protocol d’infraestructures que marca una unitat d’acció de les administracions i un full de ruta per a abordar el que s’entén com un “dèficit de connexions” i com solucionar-les amb un programa de projectes en inversions. Entre aquestes, va destacar el desdoblament de la CV-60 com a clau per a connectar amb l’A-7 cap al sud, i també l’A-35 cap a Madrid, una carretera que connecta transversalment la Safor i la Vall d’Albaida amb l’autopista.

Quant al ferrocarril, Prieto assenyala que la duplicació de la via des de Cullera és imprescindible per a connectar amb la Font de Sant Lluís, a València, que disposarà dels trens de llarga distància, i d’aquesta manera “millorar en la competitivitat a l’hora d’atraure viatgers i transportar mercaderies”, per a la qual cosa recordava també la importància de la seua connexió portuària.

Però, més enllà de Gandia, les Comarques Centrals també tenen altres infraestructures que necessiten una potenciació per a millorar la connexió. Així doncs, partint des de Gandia, està pendent l’execució del Tren de la Costa, la línia fèrria que ha de connectar la capital de la Safor amb Dénia.

D’altra banda, un dels balcons de connexió d’aquestes comarques amb el Corredor Mediterrani està a Xàtiva. La capital de la Costera es considera que està cridada a ser la connexió de referència amb l’alta velocitat. La intervenció, que arriba fins a 750 milions i compta amb Fons Europeus, ha d’estar a punt el 2026. Però, per a aprofitar aquesta connexió, també s’assenyala una altra línia fèrria com a referent vertebrador de les Comarques Centrals: el tren Xàtiva-Ontinyent-Alcoi, una infraestructura que necessita una millora i una actualització que està en marxa.

Les localitats de les Comarques Centrals veuen d’aquesta manera en el Corredor Mediterrani un horitzó que justifica les seues reivindicacions de millora de les seues infraestructures de connexió, un enllaç que hauria de col·laborar, a més de potenciar l’economia, també a evitar el despoblament de la zona.