La alcaldesa de València del PP reconoce a Vox como “socio preferente”, crea un área de Familia y elimina Políticas de Género y LGTBI

“No escapa a nadie que Vox es el socio preferente del Gobierno, ha respaldado la presidencia y la vicepresidencia de la EMT y de Aumsa, también nos va a respaldar en el pleno de organización y evidentemente ellos tienen la consideración de socio preferente y no está en ningún sitio escrito quién debe tener las dedicaciones exclusivas y quién las parciales”. La alcaldesa de València, María José Catalá, dejó entrever de esta manera este miércoles el pacto alcanzado con Vox, al menos para poner en marcha la actividad del Ayuntamiento de València en el pleno de organización que se celebra este viernes 28 de julio, en el que necesita los votos favorables del partido de extrema derecha para aprobar diversas cuestiones, como la constitución de las diferentes comisiones municipales o los sueldos de los concejales.

Para ello, Catalá otorgó dedicación exclusiva y, por lo tanto, los sueldos más altos (74.431 euros brutos anuales) a sus 12 concejales de Gobierno y a los cuatro ediles de Vox como “socio prioritario”, aunque sin competencias, mientras los otros ocho cargos con dedicación exclusiva se los deberán repartir entre los 16 representantes de Compromís y PSPV, a razón de cuatro por cada grupo. Los concejales con dedicación exclusiva que sean portavoces cobrarán 77.651 euros, los tenientes de alcalde 83.197 euros y los concejales con dedicación parcial del 75% tendrán un sueldo 69.331euros. Catalá recibirá como alcaldesa 92.442 euros brutos al año, lo mismo que cobró este ejercicio hasta mayo el entonces alcalde Joan Ribó con la actualización del IPC, una actualización por la que Catalá criticó en su momento duramente al exalcalde.

Para el organigrama definitivo del nuevo Gobierno municipal, sin embargo, no será necesario el apoyo de los ultras al ser una cuestión que aprueba directamente la alcaldía. La relación de áreas y delegaciones presentada, en la que de momento no entran con competencias ninguno de los cuatro representantes de Vox, está diseñada a la medida del partido de extrema derecha en cuanto a las nomenclaturas empleadas para su configuración, muy diferentes a las del anterior ejecutivo de izquierdas.

Así, por ejemplo, se crea un área de Familia y otra de Mejora Climática, y desaparecen la concejalía de Emergencia Climática que llevaba Alejandro Ramón de Compromís, la de Cooperación Internacional y Migraciones que dirigía la socialista Mayte Ibáñez, o la de Políticas de Género y LGTBI que llevaba la concejala de Compromís Lucía Beamud.

Catalá explicó que la política LGTBI “está dentro de la delegación de Igualdad” y afirmó que “es verdad que se han tenido que renombrar las cosas, pero la delegación de Igualdad seguirá trabajando por los derechos de las personas LGTBI como lo ha hecho hasta ahora” y destacó que “este Ayuntamiento tiene un compromiso claro con la defensa de los derechos de las personas LGTBI y así se ha hecho, respaldando el día del Orgullo y todas las iniciativas, y se va a seguir haciendo, por ejemplo con la celebración de los Gay Games, de los que el anterior equipo se dejó por firmar el convenio”.

Preguntada sobre si la estructura aprobada obedece a alguna exigencia determinada de Vox, Catalá negó este extremo: “Es una estructura que atiende a mi forma de ver las cosas, a las formas que tiene de verlas este Gobierno, nadie nos ha impuesto nada”.

El portavoz de Vox, Juan Manuel Badenas, reconoció que ha habido conversaciones en los últimos días con el PP: “Estamos hablando de temas que tienen que ver con el buen funcionamiento del Ayuntamiento, con la finalidad de que la gestión sea lo más eficiente posible, pero de momento Vox no estará en el Gobierno, no hay acuerdo. Nosotros tenemos la mano tendida. De momento, apoyaremos la creación de un organigrama del Ayuntamiento por comisiones para que esto pueda funcionar, nuestra posición en estos momentos es meramente funcional”.

Como novedades, se creará una dirección general de personas con discapacidad que dependerá de la alcaldía y también una oficina de bienestar social dentro de la delegación de Sanidad y Consumo, que no existía pues la concejalía no tenía ningún servicio adscrito.

También como novedad, las delegaciones de Movilidad y Seguridad Ciudadana estarán dentro de una misma área y dispondrán de un director general de Movilidad. Al mismo tiempo, se ha creado un servicio específico de Registro y Población para coordinar el padrón municipal y que no vuelvan a producirse las colas de personas al sol.

En cuanto a las comisiones informativas, quedarán distribuidas de la siguiente manera: Hacienda y participación, economía, innovación y grandes proyectos; Patrimonio, recursos humanos, técnicos y seguridad ciudadana; Urbanismo, parques y jardines, espacios naturales y mejora climática y Bienestar social, educación, cultura y deportes.

Críticas de Compromís y del PSPV

El portavoz del grupo de Compromís, Joan Ribó, tildó de “lamentable” el modelo de gobierno del “mínimo esfuerzo” de la alcaldesa de València, María José Catalá: “No se ha avanzado absolutamente nada en cuanto a la asignación de competencias, y me parece muy lamentable”.

Ribó criticó también la reducción de comisiones, así como de los miembros participantes en ella, lo que dificulta la labor de la oposición al suponer también una reducción de preguntas y mociones a realizar e insistió en denunciar que, por primera vez, la oposición ha sido trasladada a otro edificio fuera del Ayuntamiento.

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuán, acusó al incipiente gobierno de PP y Vox de Catalá en València de que su primer pacto haya sido para garantizarse lo que más le preocupa, “subirse el sueldo e intentar amordazar a la oposición”. “La señora Catalá sigue manteniendo a València con un gobierno provisional y opaco que está paralizando la ciudad, que cercena los derechos de la oposición y que anticipa ya la entrada de la extrema derecha en el gobierno con una Concejalía de las Familias y la eliminación de términos como LGTBI o emergencia climática. Además, es curioso que han empezado poniéndose de acuerdo en lo que a las derechas más le interesa siempre, que son los salarios”, dijo Sanjuán, quien además señaló que PP y Vox también han acordado trasladar a los martes los plenos para garantizarse la participación de la alcaldesa en las Corts Valencianes, donde es diputada: “Se quedan las dedicaciones exclusivas, pero no se van a dedicar al Ayuntamiento sino a otras cuestiones”.

El concejal socialista, además, criticó que nunca antes en la historia de la ciudad “se han cercenado tanto como en la actualidad los derechos de la oposición. Porque lo que se va a hacer es reducir de 6 a 4 comisiones. Esto lo que quiere decir es que al Grupo Socialista se le ha reducido un miembro en cada una de las comisiones y vamos a poder realizar solamente el 33% de las iniciativas que nos corresponden. Es decir, que cada mes, en lugar de poder hacer 24 mociones, podremos hacer solamente 8 o en lugar de hacer 36 preguntas podremos hacer solamente 12. Algo tiene que ocultar el gobierno que no quiere que se le pregunte, que no quiere que se le controle y que al que no quiere que se le presenten mociones”, indicó.

Organigrama municipal

ÁREA DE ALCALDÍA

Las delegaciones y concejales de los que dependen son:

• Delegación de Comunicación y Relaciones con los Medios: Juan Carlos Caballero Montañés.

• Delegación de Grandes Proyectos: José Marí Olano.

• Delegación de Turismo y Delegación de Innovación, Tecnología, Agenda Digital y Captación de Inversiones: Paula Llobet Vilarrasa.

En esta área también se incluye la Coordinación de Estrategia, Estudios y Proyectos; la Dirección General de Análisis y la Dirección General de Personas con Discapacidad.

2. ÁREA DE HACIENDA Y PARTICIPACIÓN

La concejal María José Ferrer San Segundo será la responsable de las siguientes delegaciones de esta área:

• Delegación de Hacienda y Presupuestos, Delegación de Transparencia, Información y Defensa de la Ciudadanía y Delegación de Pedanías, Participación y Acción Vecinal.

• Delegación de Hacienda y Presupuestos

• Delegación de Transparencia, Información y Defensa de la Ciudadanía.

• Delegación de Pedanías, Participación y Acción Vecinal.

3. ÁREA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

La concejal Paula Llobet Vilarrasa será la responsable de las siguientes delegaciones de esta área:

• Delegación de Empleo y Formación y Delegación de Emprendimiento.

• Delegación de Empleo y Formación.

• Delegación de Emprendimiento.

4. ÁREA DE PATRIMONIO, RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS

De la concejal Julia Climent Monzó dependen las Delegaciones de:

• Delegación de Patrimonio, Delegación de Control Administrativo, Delegación de Recursos Humanos, Delegación de Servicios Centrales Técnicos y Delegación de Contratación.

• Delegación de Recursos Humanos.

• Delegación de Servicios Centrales Técnicos.

• Delegación de Contratación.

Del concejal José Marí Olano dependen las Delegaciones de:

• Delegación de Patrimonio.

• Delegación de Control Administrativo.

5. ÁREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD

Del concejal Jesús Carbonell Aguilar dependen las Delegaciones de:

• Delegación de Policía Local de Valencia.

• Delegación de Prevención y Extinción de Incendios.

• Delegación de Protección Civil.

• Delegación de Movilidad, que contará con la Dirección General de Movilidad.

• Delegación de Espacio Público.

Del concejal Santiago Ballester Casabuena depende la Delegación de Comercio y Mercados.

6. ÁREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y LICENCIAS

El concejal Juan Giner Corell será el responsable de las siguientes delegaciones de esta área:

• Delegación de Vivienda.

• Delegación de Gestión de Obras y Mantenimiento de Infraestructura.

• Delegación de Planificación y Gestión Urbana, que contará con la Dirección General de Urbanismo.

• Delegación de Licencias Urbanísticas-Actividades, que contará con la Dirección General de Licencias.

7. ÁREA DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS NATURALES

Del concejal Juan Carlos Caballero Montañés dependen las Delegaciones de:

• Delegación de Parques y Jardines.

• Delegación de Devesa-Albufera.

• Delegación de Playas.

Del concejal Carlos Mundina Gómez depende la Delegación de Agricultura.

8. ÁREA DE MEJORA CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL AGUA

El concejal Carlos Mundina Gómez será el responsable de las siguientes delegaciones de esta área:

• Delegación de Limpieza y Recogida de Residuos.

• Delegación de Ciclo Integral del Agua.

• Delegación de Mejora Climática, Acústica y Eficiencia Energética.

• Delegación de Cementerios y Servicios Funerarios.

9. ÁREA DE FAMILIA, EDUCACIÓN Y CONSUMO

De la concejal Rocío Gil Uncio depende la Delegación de Familia, Juventud e Infancia.

De la concejal Julia Climent Monzó depende la Delegación de Educación.

Del concejal Juan Carlos Caballero Montañes depende la Delegación de Sanidad y Consumo, en la que se incluye la Oficina de Bienestar Animal.

10. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL

De la concejal Marta Torrado de Castro dependen las Delegaciones de:

• Delegación de Servicios Sociales.

• Delegación de Mayores.

De la concejal Rocío Gil Uncio depende la Delegación de Igualdad.

11. ÁREA DE FIESTAS Y TRADICIONES, CULTURA Y DEPORTES

Del concejal José Luis Moreno Maicas depende la Delegación de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales.

Del concejal Santiago Ballester Casabuena depende la Delegación de Fiestas y Tradiciones.

De la concejal Rocío Gil Uncio depende la Delegación de Deportes.