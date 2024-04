El Consejo de Asesores de Urbanismo nombrado por Catalá decidirá sobre la renaturalización de la plaza del Ayuntamiento

“La plaza del Ayuntamiento todos sabéis que es uno de los proyectos más emblemáticos para mí como alcaldesa. También sabéis que no he acabado de ver nunca el proyecto que resultó ganador, me planteaba muchas dudas. Estoy en conversaciones con el equipo ganador para trasladarle nuestras inquietudes y también quiero tener una visión del comité de urbanismo que creamos recientemente donde hay grandes arquitectos de prestigio nacional e internacional relevante. Próximamente me voy a ver con ellos y quiero esa conversación para tener un punto de vista técnico, no solo político”. La alcaldesa de València, María José Catalá, confirmó así este jueves que la recientemente creado Consejo Asesor de Urbanismo se pronunciará sobre Re-natura, el proyecto del despacho del arquitecto Miguel del Rey ganador del concurso de ideas promovido por el anterior equipo de Gobierno de izquierdas para remodelar la plaza del Ayuntamiento.

Como informó elDiario.es, la creación de este órgano consultivo es una de las causas del retraso que arrastra la resolución del proyecto, ya que la alcaldesa quería contar con su opinión antes de tomar una decisión definitiva que puede pasar por promover un nuevo proyecto partiendo desde cero o por la modificación del vencedor.

La alcaldesa ya abrió la puerta el pasado mes de diciembre a rescindir el contrato con el equipo de Miguel del Rey, lo que implicaría dejar sin efecto el concurso de ideas, al comentar que cuando accedieron al Gobierno municipal se encontraron “un proyecto ganador por el que se ha pagado el premio al equipo ganador y a partir de ahí el Ayuntamiento no tiene ninguna obligación legal de ejecutar ese proyecto”.

El Ayuntamiento aprobó a finales de marzo la creación del Consejo Asesor de Urbanismo cuyo objetivo es analizar, opinar y mejorar cualquier propuesta municipal que esté encaminada a diseñar una ciudad que mira al futuro y que sepa responder a los diferentes escenarios urbanos que se presentan. Será, por tanto, una especie de 'consejo de sabios' que asesorará en materia de ordenación y planificación urbanística al Gobierno municipal y que podría estar analizando el proyecto Re-natura.

El consejo está presidido por la alcaldesa, María José Catalá, y forman parte de él Carlos Lamela, arquitecto de las nuevas Terminales T4 y T4S del aeropuerto de Madrid-Barajas y de la remodelación del estadio Bernabéu; José María Ezquiaga, Premio Nacional de Urbanismo y encargado del diseño del PAI de Benimaclet; Marina Sender, presidenta del Colegio de Arquitectos de València; Alejandro Escribano, director del vigente Plan General de Ordenación Urbana de València; y Fran Silvestre, premio MHK en Berlín en 2009 y Premio Nagrade Hise en 2011. La vicepresidencia la ostentará Juan Giner, concejal responsable de Urbanismo en el Consistorio.

El proyecto Re-natura recogió las recomendaciones y propuestas de un ambicioso proceso participativo en el que, entre otros colectivos, aportaron sus ideas vecinos y vecinas, falleros y falleras y comerciantes, y el jurado estuvo que lo eligió estuvo formado por el entonces alcalde, Joan Ribó, y la vicealcaldesa, Sandra Gómez, como concejala de Desarrollo Urbano, junto a miembros del Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros, y personal técnico de la Conselleria de Cultura y el Ayuntamiento.

Compromís recuerda que el proyecto lo eligió “un jurado profesional”

El concejal de Compromís Sergi Campillo manifestó este jueves su preocupación por no saber nada de la remodelación de la Plaza del Ayuntamiento, “de la que ya existe un proyecto ganador elegido por un jurado profesional”.

Según Campillo, “en realidad lo que ocurre es que la alcaldesa no quiere impulsar un proyecto heredado del gobierno progresista, quiere uno propio y está haciendo perder un tiempo muy valioso en la ciudad para hacer una plaza adaptada al cambio climático y que al mismo tiempo la realce”.

El edil valencianista recordó que tampoco saben nada del Corredor Verde València Sur, un proyecto que equivale al Jardín del Turia que ayudaría a aumentar las zonas verdes de esta ciudad: “Nos preocupa mucho este cambio en el modelo de ciudad que pretende Catalá y revertir todo lo que hemos avanzado como por ejemplo en las infraestructuras ciclistas, de las que no sabemos qué va a pasar. Sería una barbaridad que una Capital Verde Europea diera pasos atrás en sostenibilidad”.