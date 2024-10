El Palau de Congresos de València contrata con un año de retraso a una empresa de ciberseguridad tras el robo de 200.000 euros

El consejo de administración del Palau de Congresos aprobó este jueves la contratación de una empresa especializada en ciberseguridad por un montante de 60.000 euros, así como la presentación de una denuncia contra la empresa que le llevaba la contabilidad como presunta responsable del robo de cerca de 200.000 euros que sufrió el organismo el pasado mes de septiembre. El organismo dio un plazo y una prórroga a la compañía para que reintegrara el dinero, algo que no ha hecho.

Como informó este diario, el equipo de Gobierno municipal del PP y de Vox que dirige la alcaldesa María José Catalá convocó a la prensa el pasado 18 de septiembre para dar explicaciones sobre el fraude de 194.305 euros detectado ocho días antes. De momento se han podido recuperar 46.000 euros.

La concejala de Turismo e Innovación del PP, Paula Llobet, informó de que el Ayuntamiento de València ha pedido a la empresa externa que gestiona la contabilidad y pagos del Palacio de Congresos, víctima del robo, que restituya “ya” a la entidad el dinero defraudado, o de lo contrario será denunciada por los servicios jurídicos municipales, en un plazo que no concretó.

Llobet aseguró que la mercantil se “extralimitó” ya que accedió a un cambio de cuenta solicitado por un supuesto proveedor sin cumplir con el protocolo interno para el pago a terceros. El Palacio de Congresos tiene externalizada desde la pasada legislatura la contabilidad y todo lo necesario para su pleno desarrollo operativo y óptimo funcionamiento y cuenta con ese protocolo interno “de obligado cumplimiento” que deben seguir las empresas externas cuando realicen pagos a proveedores. Ya a finales de 2020 se produjo otro robo de 21.000 euros.

En este sentido, el concejal de Compromís, Pere Fuset, ha lamentado que se haya retrasado un año la contratación de medidas de ciberseguridad puesto que, tal y como ha recordado, en noviembre de 2022 ya se puso en marcha el Plan Director de Ciberseguridad del Ayuntamiento de València que también implicaba la toma medidas en los organismos autónomos y entidades del sector público local. En abril de 2023, se aprobó la creación del Comité de Seguridad de la Información del Ayuntamiento para articular la gobernanza de la ciberseguridad.

Sin embargo, la contratación de medidas adicionales se ha producido tras el mencionado robo. Según la licitación publicada, el objeto del contrato es la “adquisición de un sistema de gestión unificada de amenazas (UTM) y la implementación de sistemas de monitoreo integral para todos los racks de comunicaciones IT y la electrónica de red asociada, asegurando el cumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), así como la implementación de medidas de securización física y un plan de ciberseguridad anual”.

Para Fuset, “es inexplicable que, a pesar de contar con una detallada guía encargada por el anterior Gobierno municipal, un organismo como el Palau de Congresos de València no cuente aún con un plan de ciberseguridad como el que impulsó para el Ayuntamiento” y ha añadido: “Solo después de que Compromís preguntara por el estado de este plan en la pasada comisión el PP se ha decidido a contratar algo que debería haber sido una prioridad. Llegan más de un año tarde y parece ser que esta circunstancia es extensiva al resto de empresas y organismos municipales. Algo que aún no podemos concretar dado que el Gobierno de Catalá aún no nos ha facilitado la información”.

El concejal del Grupo Municipal Socialista Javier Mateo ha denunciado que el Gobierno de María José Catalá convocó el consejo extraordinario sobre la estafa del Palacio de Congresos sin que se haya facilitado ningún tipo de información ni documentación a los consejeros.

Mateo ha lamentado que se haya convocado de manera “urgente y con total opacidad”. “Esta es la tónica habitual de Catalá”, ha criticado y ha recordado que la alcaldesa “ocultó la estafa hasta que pasó el Debate sobre el Estado de la Ciudad”.

La Sindicatura califica la ciberseguridad de “insuficiente”

El índice de madurez general de los controles básicos de ciberseguridad del Ayuntamiento de València ha registrado “progresos parciales” al pasar del 58,2% en 2021 al 63,5% al cierre de 2023, pero siguen siendo “insuficientes” y deben “mejorar para alcanzar los niveles exigidos por el Esquema Nacional de Seguridad”. Además, el Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) “no se encuentra operativo”.

Estas son las principales conclusiones del informe de la Sindicatura de Comptes sobre las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de València de las subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) alineado con el Fondo Next Generation EU, y del seguimiento realizado las recomendaciones sobre los controles básicos de ciberseguridad a 31 de diciembre del 2023.

Además, considera que el Ayuntamiento de València tiene establecida “una aceptable gobernanza” de la ciberseguridad, pero tiene “pendiente separar la responsabilidad de la seguridad de los sistemas de información de la responsabilidad sobre la explotación de estos sistemas”.

La sindicatura concluye que de las diez recomendaciones realizadas en su informe anterior al Ayuntamiento para subsanar las deficiencias, una no se ha atendido y nueve lo han sido sólo parcialmente.