Los vecinos lamentan la incapacidad de Catalá para mantener la supermanzana de la Petxina libre de coches aparcados

“Las calles de la supermanzana están siempre ocupadas por vehículos estacionados. Frecuentemente, los vecinos y esta asociación llaman a la Policía Local para denunciar el hecho, sin que la situación haya mejorado. Se ha dado el caso de no poder aparcar una ambulancia para estar todo ocupado por vehículos estacionados, o vehículos de transporte que no pueden estacionar en las zonas de carga para estar ocupadas por otros vehículos. Algún agente ha manifestado que el criterio que les habían indicado, es no denunciar los vehículos estacionados siempre que no molestan. Evidentemente no es aceptable que en una zona de de uso exclusivo y preferente para peatones se permita que estacionen vehículos si no molestan”.

El presidente de la asociación de vecinos Arrancapins - La Petxina, Antonio Puchades, trasladó este escrito de queja el pasado 3 de abril al Ayuntamiento de València para denunciar la invasión de coches aparcados que se viene produciendo en la supermanzana ejecutada por el anterior ejecutivo municipal de Compromís y el PSPV, un proyecto por el cual se recuperaron para los viandantes 13.000 metros cuadrados de espacio público en el cruce de las calles Palleter con Calixto III, hasta ese momento ocupado por vehículos estacionados.

En el mismo escrito, Puchades pidió que las autoridades competentes impidieran el aparcamiento de vehículos en las nuevas zonas peatonales y que se habilitara zona verde de aparcamiento para residentes en el entorno.

Tras las críticas vecinales y también de la oposición en bloque, la alcaldesa de València, María José Catalá, quien ya se mostró crítica con este proyecto durante el pasado mandato, aseguró que la supermanzana había sido “un fracaso” y “una mala iniciativa”. Así, insistió en su idea de “darle una pensada” a ese entorno y en mejorar su señalética “para que todo el mundo tenga claro dónde se puede aparcar y dónde no se puede aparcar” a pesar de que este problema no se daba, al menos en las actuales magnitudes, hasta que se produjo el cambio de Gobierno municipal.

Preguntado al respecto Puchades, se mostró contundente: “No estamos de acuerdo con estas declaraciones de la alcaldesa, el problema es cómo lo están gestionando. No vamos a aceptar que se vuelva a aparcar en las zonas que se han peatonalizado, esto nos parece inadmisible y si hace falta lo denunciaremos donde corresponda, lo que tiene que hacer la Policía Local es sancionar y el Ayuntamiento habilitar zona verde de estacionamiento para residentes en las calles del entorno”.

Críticas del PSPV y Compromís

La portavoz socialista Sandra Gómez denunció tras visitar este martes tras visitar la zona que el Ayuntamiento había retirado cinco maceteros y pivotes que impedían el estacionamiento y el paso de vehículos privados por la zona peatonal de la supermanzana de la Petxina. “No hay más que coger el plano del proyecto original y comprobar en la misma plaza que falta mobiliario porque ha sido retirado”, afirmó y animó a las vecinas y vecinos “a comprobarlo por sí mismos para que Catalá no siga intentado burlarse”.

“La señora Catalá se ha pasado varios días negando que hubiera dado ninguna instrucción para facilitar el aparcamiento, pero desde el Grupo Municipal Socialista hemos detectado que la realidad es que sí que había actuado. Y no solo siendo permisiva con el estacionamiento en zonas peatonales como hemos visto estas semanas sino también retirando el mobiliario urbano que impedía el paso de los coches en algunos puntos”, explicó.

La responsable socialista mostró imágenes tomadas por la mañana en la que se observaba que se habían eliminado los maceteros de hormigón que impedían el acceso de los vehículos. “No hay ninguna señalización confusa como dice Catalá. Es un nuevo intento de engañar a los vecinos y vecinas de València. En el proyecto original había maceteros delimitando el espacio peatonal que ahora Catalá ha retirado para facilitar el paso de los coches”, insistió.

Gómez, en este sentido, también ha advertido que el gobierno de Catalá tampoco ha permitido que las terrazas bajen a la calzada como estaba previsto en el proyecto original para cumplir con un doble objetivo: por un lado liberaba las aceras y por el otro, bloqueaba el estacionamiento ilegal en zona peatonal.

Un par de horas más horas, desde el PP mandaron imágenes en las que se apreciaban los maceteros y de esta forma negaron que se hubiera retirado mobiliario para facilitar el aparcamiento: “Es muy grave que la señora Gómez haya intentado engañar a los periodistas mostrando fotos de la señalización de la supermanzana que no se corresponden con la realidad. No se ha movido ni un macetero ni ningún elemento de mobiliario público de la supermanzana de Petxina”, dijeron.

Desde Compromís, el concejal Giuseppe Grezzi advirtió del “peligro al que se está sometiendo a los peatones de València por la orden de Catalá de no sancionar a los infractores que circulan y estacionan en zonas peatonales”.

Según Grezzi, la ausencia de sanciones la ha acreditado el propio Gobierno en sendas respuestas a preguntas de Compromís, en las que reconoce el casi inexistente número de denuncias que realizan los agentes en espacios públicos tan sistemáticamente afectados por los infractores como la supermanzana de la Petxina o las inmediaciones de los estadios de fútbol los días de partido. Mientras la cifra de denuncias en la castigada supermanzana no llega a dos al día (sin discriminar las que son por mal estacionamiento del resto, por lo que podrían ser multas a patinetes y no a las decenas de coches mal estacionados las 24 horas del día), las denuncias realizadas a los miles de infractores durante los partidos de fútbol durante los últimos seis meses no llegan a cinco (de media) por partido en los encuentros del València CF en casa; ni a una en el caso de los del Levante UD.

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, consideró que el equipo de Gobierno de la ciudad, presidido por María José Catalá y formado por PP y Vox, está permitiendo que los coches aparquen en la supermanzana de La Petxina para “acabar revirtiendo” esta zona peatonal habilitada por el anterior ejecutivo progresista.