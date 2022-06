El 'yonqui del dinero' y sus testaferros arrastran 19 reclamaciones judiciales de la institución saqueada en el 'caso Taula'

Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero, fue gerente de Imelsa, la empresa pública de la Diputación de Valencia epicentro del saqueo del 'caso Taula'. Sus empresas pantalla, a nombre de testaferros, facturaban cantidades millonarias a la institución provincial, según desveló la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Mientras que José Estarlich, el primer hombre de paja, confesó en una demoledora declaración su condición de testaferro durante el primer juicio de la pieza separada J del 'caso Taula', el empresario Jaime José Úbeda aseguró que puso una empresa de Marcos Benavent a su nombre prácticamente para hacerle un favor.

El pillaje de los fondos públicos sirvió para adquirir un apartamento en una de las zonas más cotizadas de la costa valenciana. Las sociedad pantalla de Marcos Benavent pagó, según confirmó el testaferro arrepentido José Estarlich en el juicio, un inmueble en el complejo residencial Venecia de Xàbia (Alicante), incluyendo plaza de garaje y trastero, por 192.600 euros (sin IVA), a un empresario del grupo de comunicación que creó Eduardo Zaplana. “Como le gustaba Jávea orquestó un desvío de fondos de Imelsa para adquirir esos inmuebles”, declaró uno de los agentes de la UCO encargados de la investigación del 'caso Taula' durante el juicio. La red de empresas fantasma de Benavent también abonó gastos de tres campañas electorales del PP.

La resaca del presunto saqueo en la institución provincial ha dejado un reguero de deudas por parte de la red de empresas del 'yonqui del dinero' y de sus testaferros. Tras la fase de rapiña institucional investigada en el 'caso Taula', en el contexto de una suerte de libre mercado corrupto, vino la particular crisis de las firmas propiedad de los testaferros, que cuenta con un fardo de casi una veintena de reclamaciones judiciales por parte de la institución provincial. Todas posteriores a las detenciones por parte de la UCO de los presuntos integrantes de la red corrupta, coronada por Marcos Benavent y Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia.

Así, según los datos consultados en el Registro Mercantil por elDiario.es, el servicio de gestión tributaria de la institución provincial mantiene cinco reclamaciones contra la firma Desarrollo e Intermediación Empresarial SRL, una consultora domiciliada en la calle de Cirilo Amorós de Valencia en la que han figurado como administradores el 'yonqui del dinero' y sus testaferros José Estarlich y Jaime José Úbeda.

Ommega Events SL, una promotora inmobiliaria y artística domiciliada en Xàtiva y propiedad de Jaime José Úbeda, arrastra cuatro reclamaciones con la Diputación de Valencia (además de tres incidencias con los ayuntamientos de Alfafar y Alginet).

La firma Grupo Tetra Siglo XXI SL, cuyo administrador único es Jaime José Úbeda, mantiene una deuda en fase de embargo con el servicio de gestión tributaria de la Diputación de Valencia. Por su parte, la empresa Omega Mmoe SL, de la que el testaferro del 'yonqui del dinero' es accionista único y administrador, cuenta con nueve reclamaciones en fase de embargo por parte de la Diputación de Valencia entre 2016 y 2022.

El 'yonqui del dinero' “no podía figurar” en la empresa

José Estarlich, esposo de la secretaria de Benavent en Imelsa, detalló su papel como testaferro —ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, con que que colabora desde el principio de la instrucción del 'caso Taula'— y confirmó que la facturación de las sociedades pantalla era más falsa que un duro de cuatro pesetas.

“No me da muchos documentos, solo me dice que para ayudar tengo que poner esas dos empresas a mi nombre porque él tenía un cargo público y no podía figurar”, declaró el arrepentido. La empresa pantalla no tenía ningún trabajador y las facturas “no respondían a ningún trabajo”, agregó.

La confesión del primer testaferro del 'yonqui del dinero' contrasta con la postura altiva que mantuvo Jaime José Úbeda durante su declaración ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia que juzga la pieza separada J del 'caso Taula'.

El empresario argumentó que entró a la empresa del 'yonqui del dinero' prácticamente para hacerle un favor. “Yo soy autónomo y tenía empresas y Marcos no se pagaba el autónomo; le venía bien, quería tener algo privativo, alguna propiedad algún día y compré el 1% de Berceo [Mantenimiento SL] para que no fuera unipersonal”, declaró.

Úbeda sostiene que el dinero con el que se adquirió la vivienda en Xàbia provenía de una herencia y en ningún caso eran fondos desviados de la empresa pública. El 'yonqui del dinero', tal como recordó uno de los agentes de la UCO encargados de las pesquisas, confesó durante la fase de desintoxicación de su adicción, mientras colaboraba con la justicia, que el dinero, hasta el último céntimo, procedía de comisiones ilícitas.