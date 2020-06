Todas las fórmulas para disfrutar de los granizados dentro y fuera de casa

Con el calor, el cuerpo nos pide bebidas refrescantes a la par que sanas, pero las opciones habituales suelen ser demasiado azucaradas, incluidos los granizados, que, en muchos casos, proceden de siropes mezclados con hielo picado. Por eso te vamos a proponer varias maneras de elaborarlos en casa a base de frutas o de otras bebidas, para que te las tomes de la manera más saludable posible y sin azúcares añadidos. Si piensas que te vas a pasar el verano haciéndote granizados y le vas a sacar partido, no lo dudes: apuesta por comprarte una granizadora.

Las hay domésticas desde unos 16 euros, como esta tan sencilla; hasta las más profesionales, que superan con creces los mil euros. Otra opción es la versatilidad de una picadora de hielo que podrás amortizar para muchas otras cosas, como los cócteles que te propusimos en este artículo. Es más, incluso si estás en un chiringuito o en una terraza y tienen la máquina con granizado de limón o de naranja o de café natural, también te vamos a dar ideas para que los versiones y disfrutes del trago más fresquito.

Para elaborarlos en casa

La fórmula más sabrosa pasa por que el hielo sea la propia fruta y para eso has de congelarla a trozos a fin de que conserve todos sus nutrientes. Sobre todo, que no se forme un bloque, porque luego la batidora no podrá triturarlo. Evidentemente, la densidad va a depender de la cantidad de agua que contenga la propia fruta: quizás a unas fresas, a unas moras, unas frambuesas o ese tipo de frutos rojos, al procesarlos, tengas que echarles un poco de líquido; en cambio, a una sandía o un melón, no te hará ninguna falta.

La forma intermedia es exprimir la fruta, por ejemplo limones, pomelos, naranjas o mandarinas y congelar su jugo para luego picarlo con la batidora. Igual estas te piden algún edulcorante para rebajar la acidez, prueba a echarles miel, como hacían los árabes, que introdujeron esta bebida en la península en el siglo VIII.

Para que te hagas una idea de cómo elaborar esta receta, para dos granizados, pon en el vaso de la batidora la corteza de medio limón, el jugo de tres limones y tres cucharadas de azúcar moreno (o miel). A eso le agregas 250 mililitros (ml) de agua fría, sigues batiendo y le sumas 400 ml de hielo hasta que esté quede bien picado.

La menos intensa en sabor sería la fórmula que mezcla el hielo con el líquido escogido (ya sea jugo exprimido, café, un refresco o leche merengada, por poner otros ejemplos) y pasarlos por la procesadora, pues el agua diluirá el contenido. Mucho mejor si tienes esa picadora especial y solo has de meter el hielo ya granizado en una coctelera y verterle el líquido que más te apetezca.

Y si te apetece mucho el granizado pero no tienes batidora ni procesadora a mano, prueba a echar horchata, té verde, café solo o con leche en una botella de plástico de litro y medio. La sacas antes de que congele del todo y agitas fervientemente y estrujas la botella para que vaya cayendo el granizado en el vaso.

Fuera de casa, usa la probabilística

Si estás en un local donde tienen granizado de limón natural (el de sirope llega a ser estridente, de tan dulce), puedes pedirle al camarero que te lo combine con un chorro de cerveza de grifo y así te tomas una clara más fresquita. Otra opción es hacerte un gin tonic granizado, o sea, pedirte el granizado de limón con un chorro de ginebra. Si el granizado es de naranja, ¿qué tal improvisar una Mimosa echándole cava o un cubata granizado con ron?

Y si es de café natural, puedes combinarlo para hacerte carajillos granizados o echarle nata o leche condensada (si no lleva azúcar) o una bola de helado. Otra alternativa de cóctel improvisado es pedirle al camarero que te sirva el vaso con el hielo picado de la máquina y le mezcle bien tu licor preferido, tipo Peppermint, Granadina, Curaçao, Fruta de la pasión o ese tipo de destilados de sobremesa.

Una breve historia del granizado Cuenta la Horchatería Mercader que ya en la Biblia existen referencias al granizado con unos versículos sobre el Rey Salomón donde se cita "el refresco de la nieve en los días de las cosechas". Y esa costumbre persistió tanto en la Mesopotamia del 1800 a.C. como en la Grecia del siglo V a.C., solo que se lo tomaban mezclado con zumos de fruta y endulzado con miel. Posteriormente, los árabes añadieron a esa receta los aromas que tanto les caracterizan y nos la dejaron en herencia. Ya en el siglo XVI, "el doctor Blas de Villafranca inventó la forma de congelar la crema, a base de añadir sal a hielo troceado. Se dio cuenta de que colocando la crema en un recipiente con trozos de hielo con sal se obtenía rápidamente el punto de congelación de la crema. Además, mezclando la fruta directamente con el hielo consiguió el granizado". Hasta que punto se popularizaría esta bebida refrescante que, cuando Francesco Procopio Coltelli, el fundador del Café de París, se inventó la máquina de hacer helados, "el rey Luis XIV le concedió unas licencias reales especiales para la elaboración de 'aguas heladas' con fruta, flores de anís, canela, limón, flores de naranjo, fresas y cremas heladas".

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines