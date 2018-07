14 vinos gourmet con una gran relación calidad-precio

¿Qué es eso de que los españoles solo beben vino tinto? La variedad de blancos y rosados, que se elaboran a lo largo y ancho del mundo es tal, que es imposible no disfrutar de ellos. Cada vez son más las personas, con los jóvenes a la cabeza, que apuestan por probarlos, especialmente en verano, cuando más apetece tomárselos bien fresquitos, en una terracita o en tu piscina en una tumbona. Pero, también, a lo largo de todo el año, maridándolos con la comida adecuada. El secreto es saber elegir, y en eso, de la mano de El Corte Inglés, te vamos a ayudar. ¿Cuáles escogemos y por qué razones seleccionamos unos y no otros? Te lo contamos.

Los rosados se están superando

Los rosados están en auge gracias a maravillas como este Domaine Terre de Mistral Rosalie Côtes de Provence, afrutado a la par que seco, que no son incompatibles. Con una tostadita de salmón con huevas de esturión puede estar mortal.

El Vol d'Ánima de Raimat Costers del Segre oscila entre las frutas rojas y las cítricas, y con esa frescura marida fenomenal con pescado azul o con un faisán o una codorniz guisadita.

Naranjas azules: ya es curioso que, con ese nombre y de una Garnacha tinta de la ribera del Duero, salga este vino rosa palo, pero si te gusta lo diferente y sofisticado, es tu opción. El Impromptu, de Valencia, es un pinot noir de un tono salmón pálido que deja un gustito final a fruta roja con un toque a yogur, perfecto con un risotto de verduras o incluso de carne blanca.

La botella del GEM de Languedoc es, en sí misma, una gema. Y el contenido, pleno en aromas, es ideal para el aperitivo.

Blancos sorprendentes de diversas DO

Selección de vinos blancos gourmet.

Recomendamos abrir la mente a otras uvas que no sean verdejo, hay todo un mundo por descubrir. Pero si es tu preferida, opta por este Crianza Javier Sanz Rueda, que regaría con acierto un pescado blanco suave o a la sal. El Loess Rueda es de esos verdejos que pega con todo, literalmente, no te va a defraudar. ¿Qué tal con un pollo al limón? Y, para rematar, el Nosso by Menade, no es un verdejo “normal”, de hecho, lleva cierto carbónico que requiere un poco de reposo previo en copa. Dáselo mientras degustas alguna buena conserva.

Si bien, como muestra de que en la D.O. Rueda también hay estupendos Sauvignon Blanc, este Finca la Colina Rueda ensalzará un pescado al horno o una pasta con foie. Y en la misma línea, Finca las Caraballas es un sorprendente sauvignon ecológico idílico para pescados, carnes blancas, arroz, pastas, aperitivos y foie.

Conoce más vinos de la península

Empezando por los magníficos vinos aragoneses, el Manda Huevos de Calatayud, con su 90% macabeo y 10% garnacha blanca, criado sobre lías, marida estupendamente con mariscos y pescados, así como con comida japonesa.

Este Vins del Comtat Viognier tostado lento Alicante es fruto de un experimento de la bodega Vins del Comptat para comprobar cómo respondía la uva viognier en las montañas alicantinas, y el resultado es tan excelente como deja ver su botella y con un rodaballo va a estar sensacional. Y no podíamos olvidarnos del vino vasco, el txacolí, en concreto, este Gorka Izagirre Txacolí vizcaíno, que, cómo no, ayudará a trasegar todos los pintxos que se te pongan por delante.

¿Quién dijo que en España solo se bebe vino tinto?

En el extremo noroeste de las Rías Baixas, ya sabemos que los albariños maridan sobre todo con pescados y mariscos, pero contemplemos más posibilidades. Este vino de pago llamado Pazo Baion con unos quesos frescos o con una cierta maduración se bebe solo.

Consejos para aficionados al vino