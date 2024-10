Cómo darse de baja en Instagram y Facebook: paso a paso

Las redes sociales son algo básico en la actualidad. Tanto empresas como personas, la mayoría de usuarios cuentan con un perfil propio en alguna de las múltiples aplicaciones que existen para compartir textos, imágenes y vídeos. Sin embargo, el flujo constante de información puede resultar peligroso y abrumador, por lo que mucha gente decide cerrar sus perfiles en esta redes sociales.

Dos de las redes sociales más populares del mundo, Facebook e Instagram, cuentan con gran número de usuarios por sus múltiples funcionalidades. Ambas pertenecen al conglomerado Meta Plataforms Inc., denominado como Facebook Inc. hasta 2021, el cual también es dueño de otras aplicaciones de uso cotidiano como WhatsApp, Messenger Live y Threads. La empresa creada por Mark Zuckerberg se ha popularizado durante años hasta volverse una de las más importantes del sector, pero no exenta de polémicas sobre el funcionamientos del algoritmo y el contenido sensible que se muestra en la misma.

Po ello, y pese a la sencillez y accesibilidad con la que es posible crearse un perfil, hay usuarios que deciden no solo borrar la aplicación de su móvil, sino darse de baja eliminando su cuenta en cualquiera de las dos redes sociales.

A pesar de que la forma de hacerlo ha variado notablemente durante estos años, sigue siendo posible cerrar una cuenta rápidamente, aunque de manera algo más engorrosa. En el Centro de cuentas de Meta es posible darse de baja en Instagram y Facebook. Te contamos cómo paso a paso.

Antes de borrar una cuenta en Instagram o Facebook

Antes de borrar una cuenta es importante decidir si se desea eliminar de manera definitiva o, si por otro lado, tan solo se quiere descansar durante un tiempo de las redes sociales. En caso de que se decida que se quiere descansar de las redes sociales, existen dos opciones posibles: borrar la cuenta definitivamente o desactivarla de manera temporal.

Independientemente de cuál sea la decisión, es importante saber que una vez se haya borrado un perfil en cualquiera de las dos aplicaciones, habrá un plazo limitado de unas semanas durante el cual será posible volver a introducir tu antiguo usuario. Si se rellena la solicitud de entrada durante este tiempo, Meta comprenderá que te has arrepentido y rehabilitará tu cuenta por completo.

Utiliza el Centro de cuentas de Meta para darte de baja

Uno de los últimos cambios realizados por Meta respecto a la gestión de perfiles es el Centro de cuentas. En él, es posible administrar todos los perfiles de cada usuario, darse de baja o actualizar cualquier dato relativo a las cuentas activas.

Es posible acceder al Centro de cuentas de Instagram a través de este enlace. Por otro lado, si desea darse de baja en Facebook, será posible mediante este otro enlace.

Pese a que cuentan con enlaces diferentes, el método de desactivación es el mismo. Para comenzar, selecciona la red social en la que desees darte de baja y accede al Centro de cuentas de la misma. A continuación, pulsa en la opción “Datos personales” que aparecerá a la izquierda.

Tras ello, será posible diferenciar tres subapartados: “Información de contacto”, “Fecha de nacimiento” y “Propiedad y control de la cuenta”. Para darse de baja en cualquiera de las dos redes sociales será necesario pulsar en este último.

Al pulsar en la opción de “Propiedad y control de cuenta”, aparecerá una pestaña que te advertirá sobre las consecuencias de desactivar o eliminar un perfil. Clica en ella para dirigirte a la siguiente pantalla, en la cual el Centro de cuentas te pedirá que selecciones el perfil que deseas eliminar temporalmente o de manera definitiva.

Una vez escogida la cuenta que se desea dar de baja, aparecerá una última pestaña, en la que aparecerán dos opciones: “Desactivar la cuenta” o “Eliminar la cuenta”. La primera te permitirá desactivar tu perfil de manera temporal hasta que vuelva a ser habilitado desde el Centro de cuentas o iniciando sesión en la aplicación en la que se haya desactivado el usuario.

La segunda suprimirá de manera definitiva todas tus interacciones en la red social, por lo que si solo quieres tomarte un descanso, es recomendable recurrir a la primera alternativa. Aun así, si has decidido eliminar tu cuenta de manera definitiva, quedarán totalmente eliminados de la red social los siguientes apartados:

El perfil.

Las fotos y vídeos, tanto las que aparecen en el perfil como las archivadas.

Los comentarios en cualquier publicación.

Los 'Me gusta' dados a cualquier publicación o comentario.

Los seguidores y seguidos del perfil.

Una vez hayas elegido de qué forma darte de baja, pulsa continuar. A continuación, deberás introducir tu contraseña y, posteriormente, seleccionar el motivo por el que se desea desactivar o eliminar la cuenta. Este paso es obligatorio, aunque el Centro de cuentas te ofrecerá la opción “Otro motivo” si no se quiere especificar el porqué de la decisión.

Tras seleccionar la causa, el Centro de cuentas te dirigirá a la última pantalla de confirmación, donde deberás pulsar el botón azul para efectuar la desactivación temporal o para borrar tu cuenta de manera definitiva.