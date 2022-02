Cómo elegir gafas de sol y cuáles son las mejores calidad/precio

Ya se empieza a vislumbrar el final del invierno y el Sol está preparándose para la llegada de la primavera, una de las épocas más bonitas del año. Junto a ella, además de las lluvias, suelen llegar los días soleados que tantas ganas de hacer picnics y salir de casa nos dan. Es por ello que hay que ir pensando en las precauciones que hay que tomar, entre ellas disponer de unas gafas de sol.

Aunque muchos de nosotros podamos pensar que este es un complemento más, la realidad es que no es así. Las gafas de sol tienen como principal objetivo proteger el ojo del impacto del sol, evitando irritaciones y rojez. Ahora bien, el Colegio Nacional de Óptimos-Optometristas advierte que "una de cada tres gafas de sol no superan los controles sanitarios" y, en consecuencia, hay un alto porcentaje de la población que no dispone de modelos adecuados.

Pero, ¿cómo sabemos que una gafa de sol protege bien? La primera pista es la presencia, en alguna de las patillas, del logo de la Unión Europea y alguna referencia a la normativa UNE EN 1836, que hace referencia a estos productos. Esto es puede servirnos como indicador de que, en efecto, nos encontramos ante unas gafas de sol bien construidas y, sobre todo, que nos cubrirán del sol.

Ahora bien, existen otras características que no está de más conocer antes de comprar unas.

Qué mirar antes de elegir unas gafas de sol

1. La protección a los rayos ultravioletas

Este aspecto es fundamental, y que la protección sea más o menos alta dependerá de la actividad que se realice. Los rayos ultravioletas (UV) no son visibles por el ojo humano, y se dividen en UVB, que pueden provocar problemas corneales, y los UVA, más peligrosos porque pueden penetrar la córnea y el cristalino y llegar a la retina, donde pueden provocar patologías graves como cataratas.

2. La categoría de los filtros

Un mito extendido es que, cuanto más oscuras las lentes, más protegen. Esto es falso, ya que esto no es necesario. Ello depende del filtro.

El filtro está enumerado del 0 al 4, siendo el 4 el más alto e indica la cantidad de absorción lumínica visible; es decir, la luminosidad, que no es lo mismo que la protección a la radiación UV. Esto explica porqué una lente oscura no necesariamente protege de la radiación UV, ya que lo que absorbe o no la radiación es el material, no el color.

Categoría 0: pueden absorber de 0% al 19% de luz, se usan sobre todo en interiores y con cielo cubierto.

pueden absorber de 0% al 19% de luz, se usan sobre todo en interiores y con cielo cubierto. Categoría 1: pueden absorber entre un 20% y un 56% y se usan sobre todo en luminosidad leve.

pueden absorber entre un 20% y un 56% y se usan sobre todo en luminosidad leve. Categoría 2: son capaces de absorber entre el 57% y el 81% de luz, suelen usarse en condiciones de luz solar media, en días nublados.

son capaces de absorber entre el 57% y el 81% de luz, suelen usarse en condiciones de luz solar media, en días nublados. Categoría 3: son capaces de absorber entre un 82% y un 92% de luz, por tanto, en condiciones de luminosidad bastante altas.

son capaces de absorber entre un 82% y un 92% de luz, por tanto, en condiciones de luminosidad bastante altas. Categoría 4: absorben hasta el 98% de luz, y están indicadas para usar en alta montaña, esquí o deportes acuáticos, en los que la incidencia de sol es extremo y también se produce reflexión lumínica con aspectos como la nieve o el agua.

3. El tipo de lente

El más adecuado, por su máxima protección, es la lente polarizada , cuyo filtro elimina todos los reflejos residuales y los efectos espejo. Por ejemplo, cuando se refleja el agua sobre superficies metálicas.

, cuyo filtro elimina todos los reflejos residuales y los efectos espejo. Por ejemplo, cuando se refleja el agua sobre superficies metálicas. La lente degradada es aquella que, de forma gradual, aclara el tono del cristal, ya que la parte superior es más oscura y la inferior más clara. Son las más adecuadas para llevar en interiores y en horas de poco sol. Debe tenerse cuidado con el hecho de que la luz rebote al suelo o en otras superficies ya que los rayos entrarán más fácilmente por la parte degradada inferior.

es aquella que, de forma gradual, aclara el tono del cristal, ya que la parte superior es más oscura y la inferior más clara. Son las más adecuadas para llevar en interiores y en horas de poco sol. Debe tenerse cuidado con el hecho de que la luz rebote al suelo o en otras superficies ya que los rayos entrarán más fácilmente por la parte degradada inferior. Las lentes fotocromáticas son las más usadas por los deportistas y personas que realizan actividades al aire libre, que pasan de la luz directa a zonas de sombra. Este tipo de lente varía su tono según la cantidad de luz.

son las más usadas por los deportistas y personas que realizan actividades al aire libre, que pasan de la luz directa a zonas de sombra. Este tipo de lente varía su tono según la cantidad de luz. La lente uniforme es la que encontramos en la mayor parte de las gafas de sol. La coloración de la lente es uniforme.

4. El color del cristal

Marrón: está indicado en caso de miopía y entre sus particularidades está su capacidad para filtrar las radiaciones azules, aumentar el contraste y la profundidad de campo. Es ideal para los deportes al aire libre.

está indicado en caso de miopía y entre sus particularidades está su capacidad para filtrar las radiaciones azules, aumentar el contraste y la profundidad de campo. Es ideal para los deportes al aire libre. Gris: Es el más recomendado para conducir. Transmite la luz de manera uniforme y respeta los colores naturales.

Es el más recomendado para conducir. Transmite la luz de manera uniforme y respeta los colores naturales. Verde: Aconsejado para personas con hipermetropía y para realizar deportes náuticos. Este color permite percibir los colores sin apenas alteraciones, reduce la luz visible y no interfiere con la claridad.

Aconsejado para personas con hipermetropía y para realizar deportes náuticos. Este color permite percibir los colores sin apenas alteraciones, reduce la luz visible y no interfiere con la claridad. Amarillo: No está indicado para conducir en días de mucha luminosidad. Es un importante potenciador de la luz y mejora el contraste en días nublados.

Algunos modelos que cumplen los estándares

Ray-Ban Classic G-15

Una de las marcas más fiables en este mercado: las Ray-Ban. Aunque las más conocidas son las "aviator", las Classic G-15 son una opción algo más económica pero igual de eficientes.

Este modelo está construido en metal y dispone de cristales de clase 3, lentes verdes y tratamiento G-15. Dispone de los colores gris degradado, marrón, verde y negro.

Polaroid PLD 4053/S

Polaroid es otra de las marcas más conocidas, sobre todo entre quienes buscan ajustar el presupuesto y alejarse de los precios de Ray-Ban. Este modelo cuenta con lentes polarizadas y cristales de categoría 3. La montura, por su parte, está fabricada en metal y tienen una forma redonda, por lo que está especialmente diseñada para los rostros cuadrados.

Hawker ONE LS

Hawkers es una marca española que, desde hace unos años, ha logrado hacerse con un huego dentro del mercado de gafas de sol con gran relación calidad/precio.

Estas ONE LS siguen un diseño clásico que con una montura fabricada en TR90, un nylon que augura resistencia y ligereza. Los cristales, por su parte, son polarizados y protegen hasta un 100% de rayos YV400.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, eldiario.es recibe una comisión.

