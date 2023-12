¿Es legal usar una VPN? Así funcionan las aplicaciones para ver contenidos vetados en tu país

El uso de una VPN (Virtual Private Network o Red Privada Virtual, en español) se ha convertido en una práctica común para muchos usuarios de internet. Por un lado, la pandemia de Covid-19 hizo que mucha gente tuviera que acceder desde su casa al sistema informático del trabajo. La forma de hacer esto de forma segura es usar una VPN como barrera para evitar el robo de información por parte de gente ajena a la empresa.

Sin embargo, las VPN también son aplicaciones que se pueden usar en casa. Su popularidad se debe a la capacidad de estas redes para permitir el acceso a contenido en línea que, de otro modo, estaría restringido en ciertas regiones. Surge una pregunta importante: ¿Es legal utilizar una VPN?

Cómo funciona una VPN

Una VPN es una herramienta que crea un “túnel” seguro a través del cual se puede transmitir la información en Internet. Este túnel protege los datos de ser espiados o interceptados mientras viajan desde un punto a otro de la red. También impide que la página que estamos viendo reciba información sobre nuestro ordenador o dónde nos encontramos en el mundo.

Cuando te conectas a través de una VPN, tu dispositivo comienza a comunicarse con un servidor dentro de una red que puede estar compuesta por cientos de ordenadores en muchos países. Una vez conectado a un servidor VPN, tu dirección IP real (el identificador único de tu conexión a Internet) se oculta y se reemplaza por la dirección IP del servidor VPN. Esto significa que, si te conectas a través de un servidor VPN en EE UU, para cualquier sitio web o servicio en línea que visites, parecerá que tu conexión proviene de EE UU, no de tu dispositivo real.

Dado que puedes seleccionar un servidor VPN en un país diferente, puedes aparentar estar navegando desde ese país, por ejemplo.

Ventajas de usar una VPN

Los servidores VPN también ofrecen una conexión cifrada. Es lo que hace que los datos sean ilegibles para cualquier persona que intente interceptarlos. Los niveles de cifrado pueden variar, pero los estándares actuales como AES (Advanced Encryption Standard) ofrecen una seguridad muy alta.

Cuando te conectas a una red Wi-Fi pública, como en un café o aeropuerto, usar una VPN puede proteger tus datos de posibles ataques de ciberdelincuentes. Este es el motivo de que las empresas utilicen VPN para permitir a sus empleados acceder de manera segura a recursos internos de la empresa desde su hogar o mientras viajan.

Otra de las ventajas es la protección de tus datos de navegación, esos que las empresas utilizan para enviarte anuncios personalizados y, en el peor de los casos, noticias falsas. Al conectarte a un servidor VPN, tu dirección IP real queda oculta, lo que dificulta que los sitios web y los rastreadores en línea sigan tu actividad y determinen tu ubicación geográfica.

En países con fuertes restricciones de acceso a Internet, como China, una VPN puede ser una herramienta crucial para acceder libremente a la información y sortear la censura gubernamental. En países donde teóricamente la información es libre, los proveedores de servicios bloquean o limitan el ancho de banda de ciertas páginas. Una VPN puede ayudar a evitar esta limitación al enmascarar tu actividad en línea.

Por último, para los jugadores en línea, una VPN puede reducir la latencia al conectarlos a servidores más cercanos a los servidores del juego, que por lo general están en otros países. Unos milisegundos pueden marcar la diferencia entre perder una vida o seguir jugando.

Los peligros de las VPN gratuitas

Si buscas VPN encontrarás multitud de ofertas, muchas de ellas gratuitas, y otras de pago. Como suele ocurrir en Internet, si no pagas por el producto, el producto eres tú. Muchas de las VPN gratuitas están rastreando tus patrones de navegación y vendiéndolos a otras empresas.

En el peor de los casos, algunas de estas VPN gratuitas han sufrido ataques y robos de datos. Este mes, la página Cybernews descubrió que uno de estos programas, BeanVPN, había dejado expuestos 18,5 GB de registros de conexión generados con más de 25 millones de registros, incluidos los ID de dispositivos de usuario, servicios utilizados, direcciones IP y marcas de tiempo de conexión.

Con anterioridad, en mayo de este año, la aplicación gratuita SuperVPN sufrió el robo los datos de 360 millones de perfiles que incluían direcciones de correo electrónico, direcciones IP originales, registros de servidores utilizados, geolocalización, información del dispositivo, tipo de conexión a Internet, sistema operativo, solicitudes de reembolso y enlaces a sitios web que los usuarios de la aplicación habían visitado.

¿Son legales las VPN?

Sí, es perfectamente legal utilizar una VPN en casi todas partes del mundo. No hay restricciones para usar una VPN en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y en casi toda Europa. Pero hay algunas excepciones, sobre todo países que ya restringen la libertad de sus ciudadanos y también han limitado el uso de las VPN. Por ejemplo, países como Bielorrusia y Corea del Norte han prohibido completamente el uso de VPN, y otros, como India, China, Irak, Turquía y Rusia han restringido su uso. En estos países las VPN son en ocasiones la única forma en que sus ciudadanos pueden escapar a la censura del gobierno y acceder a medios internacionales.

Sin embargo, las actividades ilegales que se realizan usando una VPN siguen siendo ilegales. Por ejemplo, descargar películas, series o música por las redes P2P por Torrent es ilegal según la ley europea. En algunos países como Alemania hay firmas de abogados que se dedican exclusivamente a perseguir a infractores y solicitar compensaciones económicas para evitar juicios, mientras que otros países no son tan estrictos. Eso sí, el uso de Torrent no es ilegal de por sí, ya se utiliza para la transmisión de archivos de todo tipo y es una herramienta imprescindible para los programadores de todo el mundo.

Del mismo modo, usar una VPN para ver contenidos en streaming que están bloqueados geográficamente, por ejemplo, una serie de Netflix que solo está disponible en EE UU pero no en España, no es ilegal. Sin embargo, al tratarse de una compañía privada que provee un servicio, pueden decidir suspenderlo si detectan su uso. Por ejemplo, Netflix o Disney Plus eliminan los títulos de otros países del catálogo si detectan el uso de VPN por parte de uno de sus clientes.

Los programas VPN más usados

Eston son algunos de los programas VPN más usados y seguros. Todos requieren una suscripción que varía entre los 5 y los 10 euros al mes, con descuentos para las suscripciones anuales. También pueden instalarse en los navegadores, sistemas operativos y dispositivos más usados, como teléfonos, tablets o portátiles. Otra opción es instalarlo en el router WiFi, protegiendo así a toda la red doméstica o de la oficina, aunque el router tiene que permitir esta opción y depende del modelo:

NordVPN

NordVPN es conocida por su fuerte seguridad y su política de no registros, lo que garantiza que la actividad del usuario no se almacene ni se comparta. Utiliza cifrado AES de 256 bits y ofrece funciones avanzadas como Double VPN y Onion over VPN. Es el ideal para quienes buscan una combinación de seguridad robusta y facilidad de uso.

ExpressVPN

ExpressVPN destaca por su velocidad y estabilidad de conexión. Ofrece una amplia gama de ubicaciones de servidores en todo el mundo y es conocida por su capacidad de desbloquear contenido geográficamente restringido, como Netflix y otros servicios de streaming.

Surfshark

Surfshark es una opción más asequible que permite un número ilimitado de conexiones simultáneas, lo que la hace ideal para familias o grupos. Ofrece modos Camouflage y NoBorders, diseñados para trabajar en regiones con restricciones de internet. Es una buena opción para quienes buscan una VPN económica con buenas características de privacidad.

CyberGhost

CyberGhost es una aplicación apreciada por su interfaz amigable y su enfoque en la seguridad y la privacidad. Ofrece servidores optimizados para diferentes actividades, incluyendo streaming y descargas de torrents. Una solución para quienes buscan una VPN fácil de usar con servidores especializados.

Private Internet Access (PIA)

PIA es conocida por sus muchas opciones de configuración y fuerte política de privacidad. Ofrece una gran cantidad de servidores y es compatible con una amplia gama de dispositivos y plataformas, y es mejor para los usuarios avanzados que desean personalizar su experiencia VPN.

ProtonVPN

Desarrollada por el equipo detrás de ProtonMail, ProtonVPN se centra en la seguridad y la privacidad. Ofrece un nivel básico gratuito y es conocida por su transparencia y prácticas éticas. Su versión de pago es una opción enfocada a la seguridad a nivel empresarial.

IPVanish

IPVanish es una VPN popular entre los usuarios de los reproductores de televisión como Kodi o Firestick de Amazon, por su facilidad de uso y configuración en estos dispositivos. Ofrece una buena velocidad y seguridad.