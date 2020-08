Estas son algunas de las películas infantiles que más pueden traumatizar a un niño

Ver películas puede ser una actividad divertida en la que niños y adolescentes pueden usar su imaginación y fantasía. Sin embargo, tal como reconoce la Academia de Psiquiatría Infantil y Adolescente estadounidense (AACAP), algunas películas pueden crear ansiedad a los niños con determinadas escenas o estos pueden tener problemas para distinguir entre la fantasía y la realidad. Entre los tres y los cuatro años los niños empiezan a desarrollar percepciones y expectativas sobre el mundo que los rodea y estas opiniones están fuertemente influenciadas por sus experiencias diarias, como ver películas.

Estos son los principales riesgos de ver demasiado la tele

Saber más

Películas e impacto en niños

Uno de los temas más recurrentes a la hora de hablar de efectos en los niños es el de la muerte (pocas cosas suelen ser más molestas para los niños pequeños que le suceda algo malo a un padre, por ejemplo, aunque sea en la pantalla). Lo demuestra una selección de las 20 escenas de películas que más impacto causan en los más pequeños y que ha realizado el equipo de Terapia Familiar de la plataforma de psicólogos ifeel.

Según esta recopilación, películas como Frozen II, Vengadores, Coco, Tarzán, El rey león, Buscando a Nemo o Bambi incluyen escenas en las que se pierde a un padre (o en la que la pérdida es reciente o inminente). Tanto si es accidental, inesperada o predecida, es posible que el tema de la muerte preocupe y genere cierta ansiedad en los niños, como la escena de la muerte del padre de Simba, en la que se refleja que los padres "no son eternos".

Para los expertos, lo mejor en estas situaciones es "explicar la muerte como parte de la vida, sin evitar el tema", ya que la muerte se presenta en la mayoría de escenas como un factor de alto impacto psicológico.

Por otro lado, algunas películas como Harry Potter y las Reliquias de la muerte I y Indiana Jones (un film que, aunque no está recomendada para menores de 13 años, sí la ven muchos niños) nos evocan escenas sangrientas y crueles que "pueden ir acompañadas de pesadillas y terrores nocturnos" a los que no debe darles mayor importancia a menos que no pasen con los días, señalan desde el gabinete. Es posible que en estos casos sea necesario hablar del tema para ver "si puede haber algo más de fondo".

Otro efecto que aparece de una de las películas más legendarias, E.T., es el miedo a perder el contacto con alguien muy querido, a la distancia y a la ruptura de una relación, como le ocurre a Elliot cuando tiene que despedirse de E.T. O el miedo a hacerse mayor, el paso de la infancia a la edad adulta (lo que conocemos como el síndrome de Peter Pan), en películas como Toy Story 3, en el momento en el que el protagonista, Andy, regala sus juguetes porque se ha hecho mayor.

Incluso pueden aparecer problemas como ansiedad o insomnio con escenas de películas como Los Mundos de Coralineque, aunque está categorizada como infantil en las plataformas de streaming, contiene muchas escenas que necesitarían ser explicadas, como cuando trata temas oscuros acompañados de imágenes inquietantes.

La mítica Dumbo, que han visto infinidad de niños a lo largo de los años, ejemplifica la separación de la madre y el maltrato animal, por tanto, el hecho traumático de la separación entre el hijo y la madre y la posibilidad de que aparezca maltrato, algo que puede derivar en ansiedad.

También bajo la aparente inocencia de Blancanieves, y escondida tras la manzana envenenada, muchos niños pueden desarrollar problemas con la comida, como no querer comer durante un tiempo. El tema de los abusos físicos y psicológicos queda reflejado en escenas de la película Matilda, donde se describe una peculiar manera de dirigir una escuela por parte de su directora. También podemos encontrar situaciones machistas y de bullying en escenas de El jorobado de Notre Dame con el juez Claude Frollo.

En El viaje de Chihiro se incluyen escenas un poco grotescas, como cuando los padres se convierten en cerdos simbolizando la avaricia y la codicia. Aquí se explica con amenazas, no con consecuencias, lo que puede pasar si se es muy codicioso. También algunas escenas de Jumanji (cuando Alan casi es engullido por el suelo, la desaparición del niño durante 25 años) pueden generar pánico, miedo, etc. Puede ser difícil para un niño distinguir entre realidad y ficción.

Consejos para los padres

A pesar de todo, y con el contexto adecuado, enfrentarse como familia a momentos emocionales como los descritos puede ser importante para los niños. Las películas pueden ayudarlos a lidiar con los miedos que seguramente tendrán en algún momento de su vida.

"No se trata de imponer una censura", admiten desde ifeel, sino de hablar de los temores antes de que aparezcan porque así será más fácil empezar a desarrollar una base sólida para enfrentar inevitables altibajos de la vida. Pueden ayudarlos estos consejos:

Leer las reseñas antes de ver la película porque en ella aparece la idoneidad de edad.

antes de ver la película porque en ella aparece la idoneidad de edad. Apagar la película si el niño se enoja o se asusta.

si el niño se enoja o se asusta. Los padres deben ser partícipes activos en la experiencia de ver películas, viéndolas juntos y discutiendo el contenido, la experiencia y el impacto después.

y discutiendo el contenido, la experiencia y el impacto después. Es aconsejable no positivarlo todo, negar la muerte o evitar la maldad de algunas personas es parte de la vida.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines