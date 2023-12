Seis plantas muy resistentes (incluso si se te da fatal cuidarlas) para llenar tu casa en 2024

Si a estas alturas todavía no te has animado a poner unas plantas en casa, o lo que es peor, cada planta que pones pasa a mejor vida en menos de un mes, déjame que te diga que tengo buenas noticias para ti. Hay una colección enorme de plantas resistentes que te irán dando experiencia y mucha moral. No es lo mismo comprar cuatro plantas y que a las pocas semanas se pongan pochas que ver cómo crecen saludables dándote esa vida que buscabas en tu casa (y ganas de tener más).

Top 3 de errores que cometemos con el cuidado de plantas

Coomo bien sabes, las plantas son algo más que un elemento decorativo. Son vida y por ello pasan por un montón de cambios que a veces son difíciles de interpretar. Cada especie vegetal tiene sus manías y conocerlas bien es la mejor forma de que te duren un montón de tiempo. Pero todas tienen algo en común. La mayoría de ellas muere antes de tiempo por estos errores comunes en casa:

Exceso de riego: muchos de nosotros, ante la duda, tendemos a regar aunque no lo necesite, lo que lleva al encharcamiento del sustrato y problemas de pudrición de raíces. Por ejemplo, mantener constantemente la tierra húmeda en plantas que requieren un riego más espaciado, como los cactus, puede causar daños irreversibles.

Poca luz o luz directa intensa: otro error es la falta de comprensión sobre las necesidades de luz de cada planta. Se trata del factor más importante en su alimentación, pero también puede ser letal si nos quedamos cortos, pues no tendrán la suficiente energía para vivir, o si las exponemos a la luz solar directa sin previo aviso, que hará que terminen chamuscadas.

No trasplantar nunca: un error habitual entre los principiantes es hacerlo nada más llegar a casa. La compramos y para que crezca más rápido, pues allá que vamos. En este caso puede sufrir un estrés innecesario que puede evitarse esperando unas semanas o haciéndolo cuando es necesario, por ejemplo cuando las raíces llenan por completo la maceta actual y asoman por los agujeros de drenaje.

Plantas resistentes y aptas para principiantes

Aunque no hay plantas indestructibles a estos errores, hay muchas que serán menos dramáticas y te darán menos disgustos que otras. Veamos algunas:

Pilea peperomioides (planta china del dinero)

Se trata de una planta semisuculenta, de grandes hojas verde brillante cuyos tallos delgados y rígidos nacen desde el mismo centro de la planta.

Luz: la luz indirecta brillante es su preferida, aunque no le importará nada recibir algunos rayos de sol, siempre que sean en invierno o a primera hora del día.

Agua: le fastidia especialmente que te pases con el riego, así que deja secar ligeramente la tierra entre riego y riego. Por contra, si pasa sed, sus hojas tenderán a arrugarse ligeramente.

Ubicación: suele crecer hasta alrededor de 20-30 cm de altura en interiores, así que ponla sobre un mueble bajo para que luzca perfecta.

Dracaena marginata (drácena)

La has visto en mil sitios y circunstancias, y es que este arbusto en forma de palmerita es una de las obligadas si quieres vestir bien un rincón aburrido de casa. Sus hojas delgadas, suaves, puntiagudas y con bordes rosados en algunas variedades le dan una elegancia chulísima.

Luz: no le importa para nada el sol directo siempre que esté adaptada, pero prefiere luz indirecta de calidad. Si la colocas en un lugar oscuro se alargará infinitamente buscando la luz, haciendo formas raras en su tallo.

Agua: mejor riego moderado y permitir que la capa superior del sustrato se seque antes de volver a regar.

Ubicación: puede alcanzar alturas de hasta dos metros en interiores, por lo que es perfecta para rincones en los que no pasa nada.

Haworthia fasciata (planta cebra)

Es una suculenta pequeña y atractiva, de hojas carnosas y triangulares que crecen en rosetas compactas. Las hojas tienen un patrón de bandas blancas y verdes que les dan un aspecto similar a una cebra.

Luz: prefiere luz indirecta pero potente, aunque la hemos visto sobrevivir en estanterías poco iluminadas. Una todoterreno sin duda.

Agua: como buena 'sucu', lo que quiere es riegos poco frecuentes; solo cuando lo necesita, que por cierto es en invierno. En verano descansa así que si la riegas de más lo más probable es que termine pidiendo auxilio.

Ubicación: por lo general, no supera los 15 cm de altura, así que ponla acompañando a las plantas más grandes en un lugar bien iluminado, por ejemplo al lado de una ventana.

Howea forsteriana (palma kentia)

Una imprescindible si quieres venirte arriba con esto de las plantas. Presenta un tallo delgado y erguido con hojas en forma de pluma que se arquean elegantemente hacia afuera.

Luz: prefiere luz indirecta brillante a semisombra. Evitar la luz solar directa.

Agua: tolera muy bien los despistes, aunque si te quedas corto secará sus hojas. por completo. Asegúrate antes de que el sustrato no esté constantemente empapado.

Ubicación: es una planta grande y majestuosa que aporta un toque tropical a los espacios interiores. Puede alcanzar alturas de 1,8 a 2,4 metros en interiores, así que el salón es la mejor opción.

Crassula ovata (planta de jade)

Es una planta perfecta si quieres probar con los esquejes, ya que sus hojas suculentas, brillantes y ovaladas, permitirán que sobreviva perfectamente mientras emite las nuevas raíces.

Luz: prefiere luz brillante a pleno sol, pero también puede tolerar sombra parcial, lo que te da un montón de opciones de no equivocarte.

Agua: esta especie está activa durante el verano, así que guarda la regadera cuando llegue el frío. Como buena suculenta, no la agobies y será feliz.

Ubicación: aunque su crecimiento es lento, puede llegar hasta los 90 cm perfectamente. Su característico tallo rechoncho hace que poco a poco vaya adoptando forma de bonsai, por lo que puedes tenerla de forma aislada sin problema.

Philodendron Xanadu

Aunque en general los filodendros son especialmente exigentes con el ambiente donde crecen, esta especie en concreto te dará un montón de alegrías; tanto en exterior a la sombra (siempre que las temperaturas no bajen de los 10ºC) como en interior.

Luz: prefiere luz brillante indirecta a semisombra. Evitar la luz solar directa intensa (sus hojas se vuelven amarillentas y se queman fácilmente).

Agua: admite bien tanto que te pases (siempre que no la ahogues de más) cómo pasar algo de sed. En este caso bajará sus hojas en forma de mensaje. No temas, al regarla volverá a ponerse bonita como antes.

Ubicación: puede alcanzar entre 60 a 90 cm de altura en interiores, formando una planta arbustiva compacta y frondosa, así que déjale espacio para que crezca bien.

Ya sabes, aunque te dé algo de miedo o se te hayan muerto algunas plantas por el camino, la mejor forma de aprender qué le gusta a cada una de ellas y ver cómo serán realmente felices es equivocándose. Conoce bien tu casa (temperatura, luz y humedad ambiental), ten bien en cuenta lo que menos les gusta y prueba con las plantas que te hemos propuesto. Seguro que por el camino, y disfrutando, descubres muchas más que encajan en tu espacio.