Qué es la manteca de karité y para qué se usa

La manteca de karité es tendencia en el mundo de la cosmética natural. Se trata de una grasa vegetal que se extrae de las nueces del árbol de Karité, nativo de África occidental. Estos frutos se prensan en frío para obtener las propiedades de este preciado elemento de la naturaleza. Se usa principalmente para el cuidado del pelo, la piel y las uñas. En este artículo te contamos las propiedades, vitaminas que contiene y los usos en cosmética natural de la manteca de karité.

Hoy en día cada vez somos más conscientes de los tóxicos que llevan los productos de cosmética elaborados de manera industrial. No es necesario utilizar productos que contengan en su composición ingredientes como el alcohol, que puede llegar a secar el cabello, la piel o las uñas si se encuentra en gran parte en la composición del producto hidratante en sí.

Por eso ha proliferado en los últimos años el uso de aceites y grasas vegetales como el de coco, el de almendras o esta opción de la manteca de karité no solo entre las personas más comprometidas con el consumo ecológico, sino también ente celebridades e influencers.

Usos de la manteca de karité

El principal atractivo de la manteca de karité, aunque después indagaremos en sus propiedades, es su poder hidratante y nutritivo. Por ello puede usarse como:

Hidratante para la piel: la manteca de karité es un excelente hidratante para la piel. Se absorbe rápidamente y proporciona una hidratación profunda. Deja la piel suave y flexible nada más aplicarlo. Es eficaz para tratar la sequedad, la descamación y la irritación de la piel, especialmente en áreas que tienden a endurecerse y resecarse como los codos, las rodillas y los talones. Si su tacto te resulta demasiado denso, puedes aclararlo en la ducha o aplicarlo con tu gel de ducha antes de aclararte.

Tratamiento de afecciones de la piel: como eccema, psoriasis, dermatitis y quemaduras. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias y calmantes, la manteca de karité puede aliviar la picazón, reducir la inflamación y ayudar a curar la piel dañada.

Protector solar natural (pero no como sustituta de la protección solar convencional): la manteca de karité contiene un bajo factor de protección solar (FPS) natural, aproximadamente un factor de tres a seis. Si bien no reemplaza a un protector solar convencional, puede proporcionar cierta protección contra los dañinos rayos UV en lugares de muy baja ex.

Tratamiento para las estrías: se ha utilizado durante mucho tiempo como un remedio natural para reducir la apariencia de las estrías. Al aplicarla regularmente en las áreas afectadas la manteca de karité puede ayudar a la regeneración celular, lo que puede ayudar a que las estrías desaparezcan con el tiempo y una aplicación constante.

Acondicionador para el cabello: uno de los usos más eficaces es el de acondicionador natural para el cabello. Ayuda a nutrir el cabello seco y quebradizo, proporcionando hidratación y mejorando la elasticidad. Gracias al tacto denso y compacto de la manteca de karité los cabellos encrespados y rizados se ven beneficiados por su poder para reducir el frizz y moldearlos.

Para reparar las uñas y devolverles su brillo natural, sobre todo si eres de las personas a las que se le agrietan las uñas. Con su poder hidratante puedes combatir esto y también los pellejitos que aparecen alrededor de ellas.

Como bálsamo labial o contorno de ojos funciona genial y, gracias a su origen natural y a no estar mezclada con ningún químico ni producto agresivo, puedes aplicarla sin miedo de que entre en los ojos o en contacto con las mucosas. La textura de la manteca de karité es, además, muy similar a la de los bálsamos labiales.

Propiedades de la manteca de karité

La manteca de karité contiene una combinación única de ingredientes y vitaminas que le confieren un sinfín de propiedades. Algunas de las propiedades clave son:

Hidratante : uno de sus beneficios a destacar es, por su naturaleza aceitosa y su composición rica en ácidos grasos, como ácido oleico, ácido esteárico y ácido linoleico, la acción hidratante. Los ácidos grasos de la manteca de karité ayudan a retener la humedad en la piel y el cabello confiriéndoles suavidad.

: uno de sus beneficios a destacar es, por su naturaleza aceitosa y su composición rica en ácidos grasos, como ácido oleico, ácido esteárico y ácido linoleico, la acción hidratante. Los ácidos grasos de la manteca de karité ayudan a retener la humedad en la piel y el cabello confiriéndoles suavidad. Nutritiva : la manteca de karité contiene vitaminas A, E y F. Por ello es tan preciada para su uso en la piel y el cabello, ya que dichas vitaminas alimentan estos con sus nutrientes esenciales. Además promueven la regeneración celular.

: la manteca de karité contiene vitaminas A, E y F. Por ello es tan preciada para su uso en la piel y el cabello, ya que dichas vitaminas alimentan estos con sus nutrientes esenciales. Además promueven la regeneración celular. Protectora: crea una barrera protectora en la piel que ayuda a retener la humedad y protegerla de los elementos ambientales dañinos, como el viento y el frío. La manteca de karité crea una película mayor a la de otros aceites naturales vegetales gracias a su mayor densidad y untuosidad.

Vitaminas presentes en la manteca de karité

La manteca de karité contiene varias vitaminas que contribuyen a sus beneficios para la piel y el cabello. Estas vitaminas incluyen: