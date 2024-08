Cuántas veces y cuánto tiempo deberías sacar a pasear a tu perro

En los tiempos de ¿barbarie? que eran los 2000 conocí a un perro que se paseaba solo. Era negro, pelaba las rodillas de la gente con sus uñas y ladraba mucho. A dónde iba durante sus paseos es un misterio que se fue con él, un mundo interior construido para solo un espectador. Miraba a la puerta con ojos llorosos, se la abrían y volvía una hora después. Siempre pensé que habría preferido ir bien acompañado. Dejando aparte el riesgo de que tu perro pasee solo por la calle, sacar a tu animal de compañía no es solo una obligación, sino además una oportunidad estupenda para estrechar lazos. También es vital para sus necesidades fisiológicas, por lo que es muy importante que sepas cuántas veces al día debes sacarlo, y durante cuánto tiempo.

La respuesta más sencilla es que cuantas más veces mejor. Aunque en realidad es más importante que el paseo sea de calidad que la cantidad en sí. No es recomendable que saques a tu perro diez veces al día si solo van a ser cinco minutos. Como poco, podríamos estipularlo en unas cuatro veces al día, con paseos que duren más de veinte minutos. Recuerda que esta cifra es un mínimo, aunque no es lo ideal. Si el trabajo no te lo permite, siempre puedes acortar los paseos a cambio de uno más largo después para que el animal pueda socializar y divertirse.

También debes tener en cuenta que no todos los perros son iguales. Un perro pequeño no tiene las mismas necesidades de ejercicio que uno de gran tamaño.

Cómo limpiar la orina de perro

Durante tus paseos y como dueño responsable, tendrás siempre a mano bolsitas para recoger las heces del animal. Y luego existe la cuestión de qué hacer con su orina. Es posible que sepas el fastidio de salir de tu vivienda y ver que un perro ha hecho sus necesidades en tu portal, dejando una mancha que, con el tiempo, puede estropear la madera o la piedra de nuestros hogares, además del olor que desprende. Mientras pasees a tu perro puedes evitar hacerle eso a los demás con un truco muy sencillo.

Para este truco deberás rellenar de vinagre blanco y bicarbonato de sodio una botella de agua con pitorro, de plástico y blanda, como las de los deportistas o los niños. Cada vez que tu perro orine en una pared, aprieta la botella para rociar la mancha con esta solución. De esta forma, neutralizarás el olor.

Cuánto tiempo tiene que pasear un cachorro

Cuando 'Maggie' era un cachorro le encantaba pasear, pero odiaba hacer sus necesidades en la calle. Fiel suscriptora del empapador casi desde su nacimiento, no entendía por qué la aplaudían cuando se ponía de cuclillas durante los paseos. Así que lo hizo una y otra vez. Enseñar a tu cachorro a hacer sus necesidades fuera puede ser una auténtico reto, pero con paciencia, rutinas y refuerzo positivo puedes conseguirlo.

Si te preguntas cuál es el mejor momento para llevar a tu cachorro a que haga pipí, ten en cuenta que a tu animal le entrarán ganas, sobre todo, cuando se despierte, después de comer, y antes de descansar. Es ideal que lo saques a pasear más veces, unas seis o siete, con paseos cortos de diez minutos:

Refuerzo positivo: cada vez que lo haga bien, dale un snack, muéstrate cariñoso con él. De este modo entenderá que quieres que lo haga siempre ahí y querrá repetir. Te recordamos que castigar y regañar a tu perro solo puede traer cosas malas como traumas y miedos innecesarios. Es por esto que debes ser paciente con él aunque haga sus necesidades dentro de casa.

Limpieza: cuando vayas a limpiar los orines que se le escapen entre los entrenamientos, no lo hagas nunca con lejía ni amoníaco porque al olerlo querrá hacerlo de nuevo encima, ya que el pipí contiene amoníaco. Utiliza mejor limpiadores no enzimáticos.

Rutinas: llévalo siempre al mismo sitio durante las mismas horas para que haga sus necesidades, así asociará el recorrido y el horario con ir al baño.

Procura no extender los paseos hasta que haga sus necesidades para después volver inmediatamente a casa. Si haces esto puedes darle a entender que los paseos se terminarán cuando lo haga y, por lo tanto, demore ese momento todo lo posible. Si no consigue evacuar durante un paseo, inténtalo en el siguiente, mientras te aseguras de que siempre tenga un empapador limpio en casa.

Cuánto tiempo debe pasear un perro adulto

Un perro adulto que ya ha aprendido a hacer sus necesidades en la calle, con salir 3 o 4 veces al día es suficiente. Sin embargo, necesita hacer ejercicio, por lo que los paseos deben durar entre 45 y 90 minutos, dependiendo de sus necesidades y nivel de energía. La personalidad de nuestro perro puede determinar los paseos, por lo que no solo te debes dejar llevar por el tamaño de tu perro. Recuerdo cuando conocí a 'Mini', una mezcla de yorkshire terrier que arrastraba la barriga por el suelo, pero que le encantaba pasear durante horas; y a 'Ares', un galgo español de 35 kilos que se escondía cuando sabía que su dueño estaba sacando la correa.

Collar o arnés para tu perro, ¿cuál elegir?

Si llevas tiempo con tu mascota seguramente habrás experimentado alguna vez la sensación de que te está remolcando en lugar de pasear tranquilamente junto a ti. Tira, se ahoga y piensas que con un arnés en lugar de con su collar no tendrías este problema. Lo cierto es que un arnés puede darle instinto de tiro, pero al menos evitaría que se ahogase. Es muy importante elegir un sistema que mejor se adapte a tu perro, pero recuerda que debe ir acompañado de entrenamiento: