Amazon y el creador de "The Walking Dead" colaboran en la serie "Invincible"

Amazon Studios anunció hoy que trabaja con Robert Kirkman, el creador de "The Walking Dead", para adaptar sus cómics "Invincible" y convertirlos en una serie de animación.

La versión televisiva de "Invincible" contará con ocho episodios de una hora de duración, señaló Amazon Studios en un comunicado.

Kirkman, uno de los guionistas de cómic más populares de los últimos años, es el autor de "Invincible" junto a Cory Walker y Ryan Ottley.

Estos cómics giran en torno a Mark Grayson, un adolescente cuyo padre es el superhéroe más poderoso del planeta.

"Invincible" relata cómo Mark comienza a desarrollar sus propios poderes poco después de cumplir 17 años.

"No podría estar más orgulloso de la serie que Cory Walker, Ryan Ottley y yo hicimos juntos durante más de 15 años. Saber que nuestros personajes vivirán en múltiples interacciones en otros medios es casi demasiado emocionante como para soportarlo", dijo Kirkman.

"Lo que Amazon nos permite hacer de forma animada es cuanto menos innovador y no puedo esperar a que nuestros fervientes fans lo experimenten", añadió este escritor que, como productor y guionista audiovisual, ha estado involucrado en las series "The Walking Dead", "Fear the Walking Dead" y "Outcast".

Por su parte, la jefa de programación de géneros de ficción de Amazon Studios, Sharon Yguado, dijo que Kirkman "tiene un talento asombroso para predecir el espíritu de la época actual".

"En un mundo saturado de superhéroes, confiamos en Robert para vencer las expectativas mientras condensa una historia llena de corazón y adrenalina. Nos encanta su ambicioso plan para la serie y creemos que no se parecerá a nada que hayamos visto en televisión", aseguró.