Anna Diop, la última actriz acosada por insultos racistas de los fans de su personaje

Enésima polémica porque una actriz negra interpreta a un personaje de ficción. Anna Diop, de origen senegalés, ha acabado desactivando sus comentarios en Instagram tras el acoso racista que recibió tras saberse que iba a interpretar a la superheroina de DC Starfire.

"Titans" star Anna Diop disabled comments on her Instagram, after reported harassment from racist comic book fans. They are angry that a black actress is playing superhero Starfire, who is an orange alien. pic.twitter.com/ytpK2fUPro