Arranca en Madrid el festival de cine "malo" CutreCon

Madrid acoge este miércoles la inauguración de la novena edición del Festival Internacional de Cine Cutre (CutreCon), una selección del "peor cine" rodado en todo el planeta, este año protagonizado por monstruos marinos.

Hay más de veinte filmes (www.cutrecon.com/peliculas) procedentes de Estados Unidos, España, Italia, Tailandia, Japón, Reino Unido o China- "que harán las delicias de todos aquellos espectadores que disfruten con los filmes que 'de tan malos son buenos'", según la organización.

Las proyecciones del festival -desde hoy hasta el 2 de febrero-, en sesiones tanto gratuitas como de pago, tendrán lugar en el Auditorio del Centro Cultural de la Casa del Reloj y en el Palacio de la Prensa, cine que a las nueve de esta noche acogerá la apertura del festival con la proyección del filme "Dangerous Men".

El "invitado estrella" del festival es el actor Greg Sestero, que acudirá el viernes a la jornada en que serán exhibidas las dos partes de "Best F(r)iends" y de "The Room", un "clásico" considerado "la Ciudadano Kane de las malas películas", según los organizadores.

El rodaje "delirante" de este filme -dice la organización- propició que Sestero escribiera el libro "The Disaster Artist", que fue llevado al cine por James Franco en una película del mismo título ganadora en 2017 de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián.

Mañana, jueves, habrá una sesión doble Dinoxplotation con "The Velocipastor" y el montaje gore de "Tammy and the T-Rex".

El sábado próximo, día 1, la película "Super Mario Bros", basado en el popular videojuego de Nintendo, regresa a la gran pantalla casi 30 años después, en el Palacio de la Prensa.

Y ese mismo día, a partir de las diez de la mañana, el Auditorio del Centro Cultural de la Casa del Reloj acogerá una maratón gratuita.

Para la clausura del noveno CutreCon, el 2 de febrero, domingo, habrá una Crocotón, una sesión de cuatro películas dedicadas a "los cocodrilos más tronchantes de la historia del cine", dice la organización del festival.

Durante el ciclo, la actriz y vocalista del grupo Killer Barbies, Silvia Superstar, recibirá el Premio Applehead Jess Franco 2020 "por su labor difundiendo las bondades del cine fantástico y de terror de bajo presupuesto" con su música y en las películas en las que ha actuado.

El festival les recomienda a los espectadores que -"coincidiendo con la temática acuática"- acudan con "galas veraniegas" -gafas de bucear, toallas de playa, gorras o flotadores- para que puedan sumergirse "aún más en la experiencia".