Carlos Saura rodará este año una película musical en México

El director español Carlos Saura anunció hoy que rodará este año una película de corte musical en México, tras recibir el Premio Mayahuel Internacional en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (oeste de México), que se celebra del 9 al 16 de marzo.

La cinta, que llevará por nombre "El rey de todo el mundo", contará con la participación de la mexicana Karla Souza, los españoles Mario Casas, Óscar Jaenada y Eduardo Noriega, y el bailarín mexicano Isaac Hernández, además de contar con artistas musicales como Lila Downs, Armando Manzanero, Sabina y el dueto Jesse & Joy.

Las grabaciones serán realizadas durante unas seis semanas en la Ciudad de México y Guadalajara y comenzarán probablemente tras el verano, una vez que Souza, quien interpretará a una maestra de baile, termine su embarazo, adelantó Saura durante un encuentro con periodistas.

"Depende de la producción de Karla (Souza) también, de tantos factores que yo ya no me atrevo a decir cuándo voy a hacer la película. Yo estoy dispuesto a hacerlo ya mañana por la mañana", destacó.

El filme será un homenaje a México y a su música con versiones modernas de las canciones más populares de este país, y será una coproducción entre México y España con un coste aproximado de tres millones de euros.

El regreso de Carlos Saura al cine de ficción tras dirigir varios documentales tendrá un recorrido por festivales cinematográficos para que finalmente salga a salas comerciales, anunció su hija Anna Saura, directora de Pipa Films, la productora que establecieron en México para sacar adelante el proyecto.

El cineasta realizará el musical en paralelo con "Guernica", la cinta sobre Pablo Picasso que será protagonizada por Antonio Banderas y cuyo inicio de rodaje será modificado para empatar los dos proyectos.

Previamente, en la conferencia que el director ofreció en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar en el marco del Festival, Saura dijo que siente cercanía con México, un país donde ha rodado películas como "Antonieta" (1982) y que considera "fascinante".

"Yo estoy invadido por ustedes; me siento amigo de ustedes y encuentro siempre la relación amistosa con Latinoamérica muy profunda", afirmó el cineasta ante los jóvenes que abarrotaron el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara.

Saura habló a los asistentes de su trayectoria como fotógrafo y como cineasta en un ameno diálogo con su hijo Antonio.

El autor aseguró que siempre ha defendido "un tipo de cine diferente" en el que pueda tocar con libertad los temas que le interesan, aunque estén fuera de los estándares de la industria.

"Yo hago las películas para mí, lo cual me parece el colmo de la vanidad; pero si me gustan a mí pienso que habrá alguien que le va a gustar, aunque sean cuatro personas", afirmó.

Agregó que el éxito con el público no hay que buscarlo pues "se encuentra o no se encuentra", aunque admitió que cada vez es más difícil hacer un tipo de cine "más personal".

Saura reveló que no le gusta ver sus propias películas porque no reconoce a la persona que las hizo y no le interesa hurgar en el pasado.

"No puedes estar recordando continuamente tu pasado; lo vas dejando atrás, se va olvidando. Entonces te proyectas hacia el presente y el futuro. ¿Para qué estar recordando todo el tiempo lo que has hecho?", concluyó.