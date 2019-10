Daddy Yankee anuncia la décima y última función de su gira "Con Calma" en Puerto Rico

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee anunció este miércoles que el 29 de diciembre próximo hará su décima y última función de su gira, "Con Calma Tour", en el Coliseo de Puerto Rico, batiendo así su propio récord de nueve presentaciones en ese recinto para un solo artista.

Así lo destacó el propio artista urbano en un video que colgó en sus redes sociales y en el que se incluyen varios de sus éxitos desde sus inicios en el género, con "Funeral", seguido de "King Daddy", "Rompe", "Gasolina", "Dura" y su más recién sencillo, "Que tire pa' lante".

"Gracias Puerto Rico por este honor. The Last One", expresó el autodenominado "Jefe" del reguetón en un mensaje adjunto al video.

De esta manera, las fechas para dichos espectáculos serán el 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 27, 28 y 29 de diciembre próximos.

Las ventas para la presentación del 29 de diciembre arrancará el 27 de octubre a las 10.00 de la mañana.

Producido por Raphy Pina, será la primera ocasión en más de una década que Daddy Yankee se presenta en solitario, pues en los pasados años había ofrecido presentaciones en dúo, junto a Don Omar y Nicky Jam.

Daddy Yankee ya había roto la marca de ocho conciertos que ostentaba el dúo puertorriqueño de reguetón Wisin y Yandel, cuando en diciembre pasado ofrecieron su gira de presentaciones "Como Antes Tour" en el Coliseo de Puerto Rico.

Para dichos conciertos, Wisin y Yandel contaron con varios artistas invitados, entre ellos, Daddy Yankee, Luis Fonsi, Bad Bunny, Residente, Cosculluela, entre otros.

De igual manera, Daddy Yankee y Wisin y Yandel lanzaron el pasado 18 de octubre sus nuevos sencillos y videos musicales, "Que tire pa' lante" y "Chica Bombastic", respectivamente.

Ambos estrenos se llevaron a cabo en vivo en la quinta edición de los Latin American Music Awards (Latin AMAs), que se celebró en el Dolby Theatre de Hollywood, en California (EE.UU.).

Incluso, el tema de "Con Calma" está nominado este año para un Grammy Latino en la categoría de Mejor Fusión/Interpretación Urbana.

Daddy Yankee, de 42 años, arrancó su carrera musical a sus 15 años en "Playero 34", del productor musical DJ Playero, y donde por primera vez se escuchó la palabra reguetón.

Debido al talento que DJ Playero vio en Daddy Yankee, este decidió ubicarlo en el principio de sus próximas producciones, o sea, las ediciones de "Playero 35", "Playero 36" y "Playero 37".

No obstante, las ediciones de "Playero 38", "Playero 39" y "Playero 40" tuvieron las oportunidades de venderse en las tiendas de discos, lo que entonces catapultó más a Daddy Yankee.

El reconocido artista también tuvo la oportunidad de sacar discos propios, siendo los primeros "No Mercy" y "El Cartel de Yankee".

Desde entonces, participó en otros discos de otros productores, así como lanzando sus propias producciones, "Barrio Fino", que incluyó "Gasolina", tema que explotó la carrera del legendario reguetonero.

Un año más tarde, Daddy Yankee lanzó "Barrio Fino, En Directo", que incluyó el sencillo "Gansta Zone" junto a Snoop Dogg, otro legendario rapero estadounidense.

Daddy Yankee continuó lanzando varios discos, entre ellos, "El Cartel: The Big Boss", "Mundial" y "Prestige".

Y, a pesar de todo el éxito mundial que ya tenía Daddy Yankee en sus manos, a finales del año 2017 lanzó junto al cantautor puertorriqueño Luis Fonsi el video de "Despacito".

El video comenzó a tener un respaldo explosivo, a tal punto que actualmente es el video musical más visto en YouTube, al sobrepasar las 6.000 millones de reproducciones.

En octubre de 2018, Daddy Yankee recibió diez récords Guinness, siete de ellos por el éxito mundial de "Despacito".