Elecciones en la SGAE: Teddy Bautista se queda fuera, pero la crisis continúa

Teddy Bautista no regresará a la Junta Directiva de la SGAE. Quien fuera presidente del Consejo de Dirección entre 1995 y 2011 no obtuvo los votos necesarios dentro del Colegio de Pequeño Derecho (músicos) por el que se presentaba. Sin embargo, su fracaso no cambia la sensación que ha quedado en numerosos socios después de estos comicios. Como resumió Antonio Meliveo, del Colegio de Audiovisuales, a eldiario.es, “vamos a una junta más conflictiva todavía”. Patacho Recio, del grupo de socios que ha promovido la abstención, tampoco estaba contento: “Aquí no ha triunfado nadie”, señaló a este periódico poco después de conocer los resultados.

Las elecciones celebradas este 26 de octubre para elegir a los 35 miembros de la Junta Directiva llegaron en un clima de bastante tensión interna. Tres bandos tensaban las cuerdas. Por un lado, quienes han estado más o menos cerca de Bautista y no han criticado el escándalo de la rueda de las televisiones (música en horario nocturno), por otro, los candidatos alternativos, en su mayoría cineastas, contrarios a la rueda, y por último, los músicos que promovieron la abstención.

Estos últimos, entre los que se encuentran Patacho, Amaro Ferreiro, Jota de Los Planetas o Jorge Ilegales, han triunfado en gran parte porque la participación fue mínima: 1.373 socios votaron de los 18.970 llamados al voto, lo que supone un 7,25% del total. En 2015 votaron 2.582 socios, lo que supuso una participación del 11,85% de los 21.778 socios con derecho a voto.

Regusto amargo entre los abstencionistas

No obstante, para Patacho, “aunque es verdad que se han cumplido nuestros pronósticos” el regusto es amargo. “En Pequeño Derecho y los Editores lo que ha entrado es rueda”, recalcó. De hecho, en Pequeño Derecho han entrado nombres como Josemi Carmona o José Ángel Hevia. Ayer, después de votar, Juan Carmona lo dejaba muy claro a eldiario.es: “Hoy tenemos que votar porque tenemos que sacar esto adelante. Nos hemos dedicado a pelearnos. Se han dedicado a hablar de la rueda, pero ¿tendrá que ser un juez quien diga algo, no?”.

Por este motivo, Patacho insistió en que “vamos a valorar si merece la pena impugnar las elecciones, porque se han cometido anomalías como la de no permitir el voto electrónico”, y manifestó que, al margen de esperar la reacción del Ministerio de Cultura con respecto a la intervención de la SGAE, “vamos a seguir trabajando en la retirada del repertorio y la creación de una nueva entidad”.

Los Audiovisuales critican la abstención

Para los miembros del Colegio de Audiovisuales (cineastas, compositores audiovisuales) y Gran Derecho (dramaturgos, coreógrafos) los resultados tampoco gustaron del todo. Entraron en la nueva Junta Antonio Onetti, Antonio Meliveo, Fermín Cabal, Maria Pagés y Yolanda García Serrano, entre otros artistas, pero tampoco había demasiadas alegrías. Su principal desencanto estribó en la baja participación. “Con la abstención que ha habido estamos más solos que antes. Esa llamada a no votar ha hecho que la oposición a la rueda se debilite”, apuntó Meliveo.

De hecho, en la jornada de este viernes entre estos socios no había mucho entusiasmo. Un compositor que no quiso dar su nombre, y que fue a votar “porque hace falta renovar la SGAE”, insistió en que “la rueda es un cáncer y mientras no se saque su estirpe la institución estará mal gobernada”. Otros directamente señalaron que, aunque preferían votar, “aquí no va a cambiar nada hasta que no metan en la cárcel a los que están aquí dentro”.

Antonio Onetti fue algo más conciliador: “La participación ha sido muy baja, pero eso es un mensaje claro de los socios de que hay que buscar un entendimiento en la Junta que se ha perdido”. Para el guionista es un buen síntoma que la Junta Directiva se haya renovado en un 90%, ya que “es una oportunidad para recuperar un entendimiento entre los distintos colegios”. De hecho, con respecto a la rueda, Onetti resaltó que “es una realidad que existe en toda Europa, pero regulada y con unos parámetros razonables. Los músicos tienen que entender que los audiovisuales no podemos ser aplastados y nosotros tenemos que entender que la música nocturna no va a desaparecer”.

El próximo mes de noviembre se elegirá al nuevo presidente de la SGAE entre los distintos miembros de la Junta Directiva. Aunque no estará Bautista, ésta vuelve a estar dividida y con un gran peso de los músicos defensores de la rueda, que son los que más opciones tienen para salir como presidente (Hevia y Josemi Carmona estuvieron entre los más votados). Según Onetti, “vamos a una SGAE menos presidencialista, con más peso técnico y de los colegios”.

Pero aún queda por ver qué hará el Ministerio de Cultura, que se ha dado de plazo hasta el 27 de diciembre, para una posible intervención. Y también qué harán los músicos abstencionistas, puesto que como advirtió Patacho, “nosotros no legitimamos estos resultados, por lo que no les vamos a aprobar los estatutos”. La crisis continúa.