Fernández Sastrón dice que no habrá voto electrónico en elecciones de SGAE

El presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, ha asegurado hoy que no habrá voto electrónico en las próximas elecciones de la entidad, convocadas para el próximo 26 de octubre, porque ni la ley ni su estatuto lo exigen.

Así lo ha señalado hoy en declaraciones a los periodistas tras entregar la llave simbólica de la SGAE al dramaturgo Alberto Boadella, al ser preguntado por la denuncia que casi la mitad de los miembros de la Junta Directiva han presentado contra él por no permitir, entre otros motivos, el voto electrónico.

"Ninguna entidad europea lo ha puesto en práctica", ha asegurado el presidente de la SGAE, que ha pedido a quienes aseguran que la ley exige el voto electrónico que "se lean la ley".

El Juzgado de Primera Instancia de Madrid registró ayer la denuncia a la que, además de los 17 miembros de la directiva de la SGAE, se han sumado una treintena de socios, la Asociación Española de Editores de Música y editoras socias de la SGAE como Universal Music, Warner Bross, EMI Songs España o Peer Music Española.

Los denunciantes aseguran que Fernández Sastrón, sin agotar el mandato de la Junta Directiva, que se extiende de febrero de 2015 a febrero de 2019, y de "forma abrupta", convocó una sesión extraordinaria de este órgano el 10 de julio de este año para que se aprobara de forma anticipada la convocatoria de nuevas elecciones.

El presidente de la SGAE ha señalado que para valorar esta demanda tendría que conocerla pues, ha asegurado, solo conoce lo que ha aparecido en los medios de comunicación, y ha recalcado que si se quiere instaurar el voto electrónico, deberá hacerlo la directiva que salga de las próximas elecciones.

"Yo no he eliminado el voto electrónico como aseguran, porque no existe", ha insistido Fernández Sastrón, respecto a lo que afirman los demandantes.