El Festival de Jazz de Panamá culmina con un concierto gratuito al aire libre

El Panama Jazz Festival (PJF) 2019 culminó hoy su edición 16 con un despliegue musical a cargo de artistas locales e internacionales, tras seis días de presentaciones y de eventos educativos.

El festival de jazz, que se realizó previo a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que arranca la próxima semana en Panamá, cerró con su ya acostumbrado concierto gratuito y al aire libre en el Cuadrángulo Central de la Ciudad del Saber, en las orillas del Canal interoceánico.

Entre las estrellas que se presentaron hoy estuvieron el pianista panameño y creador del PJF Danilo Pérez & Global Messengers, Jane Bunnett & Maqueque, New England Conservatory, Berklee Global Jazz Institute, Roberto Delgado & Orquesta, entre otras agrupaciones y artistas invitados.

El Panama Jazz Festival arrancó el pasado lunes 14 de enero con una cartelera de clínicas, charlas y conciertos nocturnos en Teatro y al aire libre.

El miércoles 16 de enero se efectuó la tradicional "Noche de Gala" en el Teatro Ateneo de Ciudad del Saber, con una alfombra roja por la que desfilaron talentos internacionales y locales como Roten Sivan Trío, Making Movies, Iván Barrios, Idania Dowman, Berklee Global Jazz Institute, Gunhild Carling, Global Messengers y Danilo Pérez.

Esa noche, Global Messengers y Danilo Pérez estrenaron de forma oficial la nueva composición musical "La muralla", encargada por la Alcaldía de Panamá en celebración de los 500 años de Fundación de la ciudad de Panamá y su estatus de Capital Iberoamérica de la cultura 2019.

En esta edición del PJF destacaron músicos nacionales como la agrupación de Roberto Delgado & Orquesta, Afrodisíaco, Idania Downman & The Emotions, Omar Díaz y su grupo Dedé, Luz Acosta Ensamble, The Blues Dogs, Santos Diablos, Calabar, José Luis Medina, Quinteto de Salsa de Rey Cruz, Panama Jazz All Stars, el grupo de folclore Panameño Shuruka y los Ensambles de la Fundación Danilo Pérez.

Los más de 40 conciertos programados y la cartelera artística incluyeron a la familia Blake con Alex hijo y Russel Blake y su grupo Sons of Panama y la saxofonista canadiense con su grupo de Cuba Jane Bunnett & Maqueque.

En la cartelera figuraban también el trombonista norteamericano Andrew Hayward, la trombonista sueca Gunhild Carlin, el guitarrista israelí Rotem Shivan, la cantante colombiana Lucía Pulido y su grupo Corazonantes.

Participaron instituciones educativas como el Berklee Global Jazz Institute, New England Conservatory y New York Jazz Academy, que cada año ofrecen talleres educativos".

Otras agrupaciones participantes fueron la Orquesta Juventud Esperanza de Costa Rica, Orion Lion Chile Ensemble, Carrera Quinta, el guitarrista argentino Claudio Ragazzi, Making Movies, Yuri Namkung y el grupo de profesores del programa Intercambio de Música Clásica, el trombonista sueco PJ Anderson, y otros invitados a los eventos educativos del festival.

El PJF es producido por Panama Jazz Productions a beneficio de la Fundación Danilo Pérez, con el apoyo de instituciones públicas y empresas privadas.