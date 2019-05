"Frankie" e Isabelle Huppert decepcionan en Cannes

El cineasta estadounidense Ira Sachs ha decepcionado en su primera participación en el Festival de Cannes, donde compite con "Frankie", la historia de una actriz con un cáncer terminal encarnada por una Isabelle Huppert que tampoco ofrece uno de sus habituales recitales de interpretación.

Un personaje escrito expresamente para Huppert por el realizador estadounidense, que solo tuvo palabras de elogio para la actriz francesa durante la rueda de prensa de presentación del filme en el festival.

"He aprendido mucho de ella, tiene una gran curiosidad por la vida y está dispuesta a asumir riesgos, no tiene miedos", destacó el autor de películas como "Keep the Lights On" o "Verano en Brooklyn".

Rodada en Sintra (Portugal), Huppert es Frankie, una actriz que reúne a su familia para despedirse. Marisa Tomei, Brendan Gleeson, Jéremie Renier o Greg Kinnear componen un reparto coral que muestra cómo lo que pasa a la protagonista afecta a los demás.

Para Huppert, que reconoció que fue "perturbador" el hecho de que su personaje fuera una actriz, fue un trabajo en el que tuvo indicaciones muy claras de Sachs pero al mismo tiempo mucha libertad para construir un personaje muy vulnerable.

"Es una persona que va a morir", una historia que "habla de la enfermedad, de la muerte, de alguien que está al final de su vida" pero que no es melodramática porque el director ha evitado de forma expresar mostrar señales exteriores de la enfermedad.

"Todo está mostrado de manera muy sutil", de forma que "lo infinitamente pequeño se convierte en infinitamente grande", agregó la actriz, que cuenta con dos premios de interpretación en Cannes, por "Prostituta de día, señorita de noche, 1978) y por "La pianista" (2001).