Javier Camarena vuelve al Real con el papel más "complicado" de su vida

Tras sumar tres bises en el Teatro Real, el último con "L'elisir d'amore" de Donizetti, el tenor mexicano Javier Camarena se enfrentará el próximo 30 de noviembre al papel "más complicado" que le ha tocado en su trayectoria, el de Gualtiero, uno de los protagonistas de la ópera "El pirata" de Bellini.

"Es el papel más complicado que me ha tocado, y he cantado en japonés", ha expresado un sonriente Camarena durante la presentación de esta ópera que el Teatro Real subirá a escena por primera vez en su historia el próximo 30 de noviembre -hasta el 20 de diciembre- en 14 funciones.

Y lo hará por primera vez porque "El Pirata", estrenada en la Scala de Milán en 1827, nunca ha pasado por Madrid pese al gran éxito que tuvo. Aunque después cayó en un letargo de casi un siglo hasta que en 1958 Maria Callas la volviera a recuperar haciendo el papel de Imogene, la sufridora protagonista de este romance.

Lo hizo la Callas y aquí viene la explicación de que esta ópera temprana de Bellini no sea una de las más programadas: "es una ópera que no se hace porque no hay quien la cante", ha destacado Joan Matabosch, el intendente del Teatro Real.

Una opinión que ha reforzado el propio director musical, para quien llevar adelante esta ópera, o no, depende de "los cantantes". "Difícilmente se encuentra a tres grandes cantantes juntos, tenor, soprano y barítono", ha puntualizado sobre esta composición "moderna, innovadora y que revolucionó todo lo que había hasta el momento".

Así, "El Pirata" contará con tres repartos para dar vida a Ernesto, Imogene y Gualtiero (respectivamente): Javier Camarena, George Petean y Sonya Yoncheva; Simone Piazzola, Yolanda Auyanet y Celso Albelo y Vladimir Stoyanov, Maria Pia Piscitelli y Dmitry Korchak.

"A Gualtiero le estoy cogiendo mucha manía porque no es capaz de ponerse en el papel de su amada y por su dificultad, prefería cantar dos 'I Puritani', una por la mañana y otra por la tarde", ha manifestado el tenor canario Celso Albelo.

"Es una obra endiabladamente difícil para todos los papeles", ha recalcado Camarena ya que para él en el momento histórico en el que fue escrita "el canto era otro": "me gustaría viajar al pasado y ver cómo se cantaba antes, porque había otra técnica y se hacía más falsete".

En concreto, el libreto de "Il Pirata" gira en torno a un trío amoroso en el que suspiran por el amor de Imogene su antiguo amante, Gualtiero (un nuevo arruinado convertido en pirata) y su esposo y padre de su hijo, al que desposó para salvar la vida de su progenitor.

Bajo la dirección musical de Maurizio Benini, "El Pirata", un melodrama en dos actos, cuenta con una puesta en escena creada por Emilio Sagi, quien ha convertido el escenario del Real en un "entorno frío, no feo" para "resaltar la pasión que ocurre", ha dicho.

"El bel canto romántico le da mucha libertad al director de escena porque el argumento no está cerrado y puedes maniobrar; y si los cantantes se matan en sus personajes se convierte en una cosa atómica (...) intento envolver la narración en frialdad para que esas pasiones salgan adelante", ha explicado Sagi.

Todas las funciones de "Il Pirata" estarán dedicadas a la memoria de Montserrat Caballé, encargada de rescatar a Imogene junto a María Callas.