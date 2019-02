Lady Gaga y Bradley Cooper emocionan a sus fans con su interpretación de 'Shallow'

Lady Gaga y Bradley Cooper han emocionado al público del Teatro Dolby de Los Ángeles, tras interpretabar a dúo sobre el escenario el tema Shallow de Ha nacido una estrella, ganadora del Oscar a la Mejor Canción.

En uno de los momentos más especiales de la velada, los intérpretes trasladaron a la gala la complicidad de la que ya hicieron gala en la película. El público correspondió con una de las ovaciones más sonadas de la noche.

Frissons aux #Oscars : Lady Gaga et Bradley Cooper interprètent #Shallow ( #AStarIsBorn ) sur la scène du Dolby Theatre 🎵 91e Cérémonie en direct et exclusivité sur CANAL+ et @myCANAL > https://t.co/XCKwuL8vpx pic.twitter.com/9GHOIfUYBc

Lady Gaga subió al escenario rodeada del resto de compositores y presa de la emoción al agradecer este "tremendo honor" de haberse hecho con el Oscar a Mejor Canción. Como no podía ser de otra manera tuvo unas palabras para Cooper: "No hay una personas en el mundo que hubieran podido cantar esta canción como tú".

Entre lágrimas la artista recordó que ha trabajado "durante muchísimo tiempo" para lograr todo lo que ha conseguido y es que "no es cuestión de ganar sino de no abandonar", si tienes un sueño "lucha por él, si algo te apasiona da igual cuantas veces te rechacen o te caigas, se trata de seguir adelante y levantarse".

