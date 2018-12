Miles de israelíes despidieron hoy al "mayor escritor" del país, Amos Oz

Amos Oz, uno de los escritores israelíes más leídos en el mundo, declarado pacifista e izquierdista, y que murió el pasado viernes a los 79 años tras una breve lucha contra el cáncer, hoy ha sido despedido por miles de israelíes en una emotiva y modesta ceremonia en Tel Aviv.

"Nuestro querido Amos, han pasado ya dos días y no sé cómo escoger las palabras, si hablar de mi Amos o del de todos", pronunció el presidente, Reuvén Rivlin, frente a la abarrotada sala del teatro Tzavta, en la que estaba presente la familia de Oz y una larga fila de políticos, personas de la cultura y gente llegada de todo el país.

"No sé si hablar de mi amigo de pupitre del colegio, el gimnasio hebreo en Jerusalén, que a él no le gustaba mucho (...), o de mi vecino de la calle Maimón (...) o del niño que no jugaba al fútbol (...) o del Amos de todos nosotros, de los lectores, de la generación que maduró en este país", continuó Rivlin, emocionado.

Entre los muchos que acudieron a dar el último adiós al que el presidente llamó en diversas ocasiones "el mayor escritor israelí", estaban Tzipi Lvini, la jefa de la oposición y líder de la plataforma Campo Sionista; el diputado árabe israelí Ayman Odeh, de la Lista Árabe Unida; Ehud Barak, ex primer ministro laborista; y Ron Huldaí, alcalde de Tel Aviv y convecino de Oz en el kibutz en el que ambos crecieron y donde el escritor será enterrado esta tarde.