Octavi Centelles quiere donar al Estado su parte del archivo documental

Octavi Centelles, hijo pequeño del fotógrafo valenciano Agustí Centelles Ossó, autor de fotos icónicas de la Guerra Civil, ha expresado su deseo de donar definitivamente al Ministerio de Cultura su parte del denominado "fondo documental" de su padre, que se custodia desde hace unos años en Salamanca.

Octavi Centelles ha enviado este miércoles una comunicación al Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) en este sentido, cuando ya han transcurrido más de diez años desde que junto a su hermano Sergi decidieran vender el archivo Centelles al ministerio para su integración única y permanente en el centro de la ciudad castellanoleonesa.

A través de un comunicado remitido a Efe, indica que su intención ahora es "completar todos los acuerdos complementarios a la venta del archivo Centelles, relacionados no solo con la venta del archivo histórico, sino también con todo el material del fondo publicitario, formado por 5.600 negativos entregados al Ministerio de Cultura el 14 de septiembre de 2011, según el recibo correspondiente emitido en aquella fecha y, posteriormente, adquiridos por la Secretaría de Cultura mediante un pago de 90.000 euros".

Ahora, debido a su "avanzada edad", el hijo pequeño del fotógrafo desea "proceder a la firma para que la parte de mi propiedad heredada del llamado fondo documental Agustí Centelles i Ossó pase a ser propiedad definitiva del Ministerio de Cultura para su restauración, catalogación e integración en los fondos del CDMH".

Junto a esta petición, no obvia que hace años depositó otros fondos en el ministerio "de los cuales todavía no he recibido acuse de recibo", ni tampoco de otras cartas dirigidas al mismo titular. "Estos fondos -prosigue- también deberán incorporarse en mi anterior petición".

El coheredero de los fondos fotográficos de Agustí Centelles -el otro es su hermano Sergi- solicita, además, que los fondos fotográficos de su propiedad, de los que todavía no se le ha acusado recibo de la entrega y que se incorporarán al CDMH, se "compensen mediante la exoneración de los derechos de reproducción de los proyectos editoriales que deseo dedicar a la memoria de mi padre como homenaje al que considero mi maestro en el mundo de la fotografía".

Estos proyectos, apostilla, tienen que ver con la reedición actualizada de los libros en los que participó su progenitor así como con un "homenaje documental" que permita en el futuro a investigadores y estudiantes acceder a la publicación de esa obra.

Desde el año 2014, según recuerda Octavi y para facilitar esta tarea, todas sus actuaciones, documentos y copias "han sido comunicadas y registradas en el Ministerio de Cultura, con total transparencia y trazabilidad".

A pesar de ello, "lamentablemente, nunca he recibido comunicación ni respuesta del Ministerio de Cultura, y deseo mediante este comunicado solicitar la producción y programación de la primera exposición sobre Agustí Centelles en el Centro Documental de la Memoria Histórica".

En el texto, destaca, por otra parte, que pone a disposición del equipo que dirigirá la exposición "toda la amplia documentación e investigaciones realizadas durante los pasados diez años, con el fin de distinguir la obra propia de mi padre de la que adquirió de otras colecciones fotográficas de colegas".

Este hecho "permitirá reconocer la labor de otros magníficos fotógrafos que coincidieron en documentar gráficamente una época especial en la historia de nuestro país, en especial durante la Segunda República Española y la Guerra Civil".

A juicio de Octavi Centelles, "hoy es el momento de no postergar ni demorar estos actos, debido a que la generación de los que vivieron esa época está desapareciendo, y la generación de sus hijos necesita transmitir a sus nietos un pasado que no puede caer en el olvido".

Además, ha hecho saber que próximamente gestionará la "integración de las copias de autor que forman parte de mi colección, catalogadas en la exposición "(Todo) Centelles", en diferentes centros museísticos de España, así como en una fundación cultural con sede en Barcelona".

Esta fundación, de la que no cita el nombre, "mostró gran interés por impulsar la difusión de la obra de Agustí Centelles, con un trasfondo humanístico que forma parte, no solo de la historia de la fotografía, sino de nuestra historia y de la historia europea".

Octavi Centelles resalta que gracias a las exposiciones que se han hecho sobre su progenitor ha podido conocer directamente a muchos de los que fueron fotografiados por él y agradece haber podido "vivir un momento histórico de un reencuentro que no nos podemos permitir olvidar, y que deseo transmitir a las nuevas generaciones descendientes de los fotografiados".