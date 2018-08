El Rototom Sunsplash celebra 25 años "creando familia" reggae

El festival Rototom Sunsplash ha arrancado hoy en Benicàssim para celebrar sus 25 años "creando familia" bajo el paraguas intercultural y con siete días de música, actividades y debate enmarcados en la cultura rastafari y con conciertos únicos como el show que ha diseñado el músico californiano Ben Harper en clave reggae.

Con largas colas en las acreditaciones y en la N-340 para acceder al recinto, amigos, familias y parejas han ido llegando a Benicàssim para instalarse en las zonas de acampada o acceder directamente al recinto.

Ya lo hicieron ayer miles de personas venidas de 52 países de todo el mundo, para instalarse en la jornada previa al festival en unas zonas de acampada que distan mucho de las de otros festivales.

Una acampada "hogareña" con cocinas comunitarias, mercado, y otras facilidades como consigna o venta de hielo, pero además, en este festival "familiar en mayúsculas" hay parcelas exclusivas para familias con más sombra, y cuentan con parque infantil y baños reservados para niños.

No en vano el festival consiguió el sello "Tour&Kids" en 2017, único club de producto de turismo familiar en la Comunitat Valenciana y respaldado por la Agencia Valenciana de Turisme, que asegura unos criterios de calidad a la hora de hacer turismo de festivales en familia.

Además la programación tampoco da la espalda a los más pequeños y cuenta con un rincón reservado para ellos, el Mágicomundo, un lugar donde el juego libre y espontáneo es el vehículo para transitar por los territorios que enriquecen el área: la creatividad y la imaginación.

Así pues es habitual que entre el público del Rototom haya muchos niños rodando con el patinete, durmiendo en los carros empujados por sus padres, haciendo malabares o dejándose llevar por la música en directo o la batucada, como la de hoy, de Borunbaia, venidos de València para encabezar el primero de los pasacalles que llega hasta el escenario principal momentos antes de que arranquen los conciertos.

A las 21.00 horas, el encargado hoy de abrir el escenario principal ha sido el primero de los hijos de Bob Marley, Julian "Juju" Marley acompañado por The Uprising y venido desde Jamaica para alargar la lista de visitas de la saga Marley al Rototom.

Por los escenarios del Rototom han pasado ya Daniel "Bambaata" Marley, Donisha Prendergast, Damian Marley, Ky-Mani Marley, Rita Marley y Ziggy Marley y hoy su primogénito ha dado el pistoletazo de salida al 25 cumpleaños del festival reggae más importante de Europa.

Tras él ha saltado al escenario principal el cantante jamaicano Cocoa Tea junto a Koffee, la incombustible y arrolladora cantante jamaicana que con solo 17 años tiene como misión, como ella misma afirma, "preservar las raíces y la cultura jamaicana en la música y empoderar la juventud de mi generación".

Cocoa Tea regresa al festival con su extensa discografía iniciada en 1984, haber conquistado al público de todo el mundo en los 90 y haberse destacado con el tema "Barak Obama", con el que apoyó la elección del primer presidente negro en la historia de Estados Unidos.

Koffee también ha estado hoy en la inauguración de la Reggae University participando en un debate que ha analizado el papel de la mujer en la industria de la música en general y del reggae en particular titulado "I'm a rock. Women in Modern-Day Reggae and Dancehall".

Y la primera jornada ha traído al primer cabeza de cartel al escenario principal, el cantante, guitarrista y compositor californiano Ben Harper, acompañado de su banda The Innocent Criminals y en un show especial e inédito en Europa con aproximación a la música jamaicana.

Harper ha afirmado que la música jamaicana siempre ha sido una de sus mayores influencias, después de ver un concierto de Bob Marley cuando tenía nueve años en Burbank (Los Ángeles, EEUU) que "cambió su vida".

Y bajo esta premisa el maestro del "Weisenborn slide guitar" aterriza por primera vez en Benicàssim con un repertorio que mezcla blues, folk, gospel, funk y rock y que aumentará esta noche sus raciones de reggae.

