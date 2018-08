Sale a la luz un relato inédito de Hemingway que el escritor no quiso publicar en vida por "aburrido"

Justo un mes después del 57 aniversario de la muerte de Ernest Hemingway, la revista trimestral The Strand Magazine ha publicado un relato inédito del escritor estadounidense: A Room on the Garden Side ( Una habitación del lado del jardín).

En este relato de quince páginas, escrito a lápiz en el año 1956, Hemingway dibuja un escenario de soldados cansados de luchar, "pero esperanzados por el futuro". El ganador del premio Nobel de Literatura construye su relato sobre la Segunda Guerra Mundial a través de la historia de un soldado, Robert, que discute de literatura con sus compañeros en un brunch en el Hotel Ritz de París, poco después de que los Aliados haya liberado la capital francesa del dominio nazi, en agosto de 1944.

Order the Strand with Ernest Hemingway's Previously Unpublished Short Story "A Room on the Garden Side" https://t.co/pPuvjrT6N6 pic.twitter.com/RGv7sqo8Vo — The Strand Magazine (@StrandMag) 2 de agosto de 2018

A Room on the Garden Side forma parte de una serie de cinco novelas cortas que el autor de El viejo y el mar escribió sobre la Segunda Guerra Mundial basándose en su propia experiencia como corresponsal de guerra. De hecho, según los editores de The Strand Magazine, el personaje de Robert está basando en él y utiliza el mismo apodo del que se servía Hemingway: 'Papa'.

A pesar de sus tintes autobiográficos, Hemingway consideraba estos relatos como una serie de historias "aburridas". Según la CNN, el escritor pidió a su editor que esas novelas no salieran a la luz mientras que siguiera con vida. Han tenido que pasar 57 años para que el relato vea la luz.

Aunque este relato de Hemingway era un inédito y nunca había sido publicado, el escrito original ha estado custodiado en la Biblioteca John Fitzgerald Kennedy de Boston (EEUU) durante años, según han publicado algunos medios locales.

Ernest Hemingway ganó en 1954 el premio Nobel de Literatura y es considerado uno de los mejores escritores del siglo XX gracias a novelas como Fiesta, Adiós a las armas, Por quien doblan las campanas o la ya mencionada El viejo y el mar.