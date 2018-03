Zatu, de SFDK: "En este disco hay sobre todo más dolor"

Un golpe de realidad llevó a Zatu, voz y verso del veterano combinado de rap español SFDK, a "una etapa complicada" en su optimismo irredento. "Se me metió el demonio dentro", comenta a Efe el músico, que acudió dos veces a un psicólogo antes de reencontrar en la música su personal redención.

"En este disco hay sobre todo más dolor y tristeza. La luz hubo que buscarla adrede cuando vimos que estaba quedando demasiado oscuro. Sé que hay dolor en el mundo, lo he sentido, por eso es cada vez más complicado seguir con tu vida de forma egoísta", reconoce en una entrevista Saturnino Rey (Sevilla, 1974).

Parte del origen de ese despertar está en la esencia misma del rapero, que en opinión de Zatu tiene que ser como un "sociólogo". "Yo soy un pensador y vivo analizando, por eso escribo. Soy feliz sentado ocho horas en la calle observando a la gente", cuenta.

Asimismo indagó en los libros "que no había leído para fabricar canciones con sentido", como recita en uno de sus nuevos cortes. Allí comprobó que "tenemos el mismo comportamiento desde hace siglos respecto a cómo barajamos el bien y el mal".

De eso va su música, añade. "Yo no me desnudo directamente con ideas políticas, pero sí soy muy atrevido con mi vida. La primera crítica que hago siempre es para mí, sobre lo mierda que puedo llegar a ser, porque no soy ni mejor ni peor que nadie", subraya el artista, que solo fue dos días a un psicólogo en busca de consejo experto: "Me dijo que yo ya venía psicoanalizado", confiesa.

El resultado de sus análisis es un disco más introspectivo, pero no por ello menos comprometido (las iniciales del dúo que conforma junto a Acción Sánchez equivalen a "Siempre Fuertes de Konciencia").

"Es el peor en ese sentido, porque aquí está todo volcado", asegura Zatu, para quien con su octavo disco se ha resarcido a sí mismo y al público si alguna vez dejó algo "mal dicho" o no supo aprovechar su tiempo.

De ahí su título, "Redención" (Boa Música), un álbum recién publicado en el que, en la línea de otros artistas de hip hop como Kendrick Lamar, se abre a diversos géneros más allá de "la típica base de rap, que siempre crece igual", para "volver a divertirse con las canciones".

"Podemos hacer un disco de rap clásico en una semana, porque Óscar (Sánchez, alias Acción Sánchez) tiene las bases", dice sobre su compañero, al que paulatinamente se ha concedido más autoridad en la dirección musical, hasta el punto de permitirle ceñir hasta la duración de los tramos rapeados entre pasajes instrumentales.

De su búsqueda resulta la épica del corte inicial, "Años muertos", o el "funk" de "Los funkcionarios", así como su asociación con el clan flamenco de Raimundo Amador en varios cortes o los ritmos africanos en "Twitter", una crítica a la red de las críticas.

"Lo odio, porque parece que allí solo hay quejas y que todo el mundo puede exigirte que te pronuncies sobre algo. Si no tuviera que utilizar las redes sociales por trabajo, dudo que las tuviera", apunta.

En Twitter se gestó precisamente uno de los últimos escándalos que han afectado al rap, la condena de cárcel de dos años de Pablo Hásel, que se suma a la previa de Valtonyc por las letras de sus temas. "Meter a alguien en la cárcel por algo así es de otra época", denuncia Zatu, quien advierte en lo publicado por estos raperos el "salvajismo" propio de los 20 años.

"Yo no habría dicho las cosas como ellos. Me puedo quejar, pero hay maneras y maneras. Yo también he tenido 20 años, pero un día te das cuenta de que lo que dices tiene una repercusión", reconoce, antes de señalar en las penas que se les han impuesto un intento de que el resto de la gente, no solo los raperos, "se autocensuren".

En breve empezará la gira de "Redención", con el que SFDK celebra 25 años de una carrera en la que se convirtieron, por ejemplo, en los autores del "maxisingle" más vendido de la historia del rap en España.

Entre el 16 y 17 de marzo, Sánchez y Rey estarán en el festival Primavera Trompetera de Jerez de la Frontera (Cádiz). De ahí pasarán a ciudades como Valencia (sala Moon, 6 de abril), el Viña Rock de la localidad albaceteña de Villarrobledo (del 28 al 30 de abril), Madrid (La Riviera, 5 de mayo), Barcelona (sala Razzmatazz, 11 de mayo) y Sevilla (Interestelar, 18 y 19 de mayo).

Javier Herrero