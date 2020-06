El Prado reabre a mitad de precio sin 'Jardín de las delicias' y el Reina Sofía a un cuarto de su colección

Este sábado, el Museo del Prado reabre sus puertas tras casi tres meses sin visitantes, el período más largo de cierre desde la Guerra Civil. Pero lo hace reinventándose con Reencuentro, una exposición y recorrido temporal que reivindica las obras maestras de su colección permanente, al tiempo que garantiza la seguridad y minimiza el riesgo de contagio.

Reencuentro se extenderá hasta el 13 de septiembre. Ha supuesto la reubicación de más de 190 piezas, situadas en un recorrido limitado del museo —que mantendrá multitud de salas cerradas—, pero que evocará la museografía existente cuando el Prado abrió sus puertas en el siglo XIX.

Eso sí: la pinacoteca tendrá una limitación de 1.800 entradas diarias. Una cifra que permite mantener las distancias de seguridad y los protocolos sanitarios, evitando aglomeraciones. Además, esas entradas se tendrán que adquirir previamente a través de la web del museo, aunque tendrán un precio reducido del 50% hasta el 13 de septiembre y serán completamente gratis este primer fin de semana de reapertura.

"También se ha extremado el protocolo de higienización de los espacios internos", ha subrayado Marina Chinchilla Gómez, Directora Adjunta de Administración, en la rueda de prensa de presentación de Reencuentro. "El número de visitantes diarios se establece en un tercio de la capacidad de ocupación de sus salas, y el recorrido discurre por los espacios más amplios y representativos del Museo. Todo para cumplir mejor las recomendaciones de las autoridades sanitarias y procurar una estancia segura a visitantes y empleados", ha añadido.

Carlos V' de Leone Leoni se podrá ver desnudo de forma excepcional en 'Reencuentro'

"Se han tenido que movilizar casi 200 obras, habilitando un recorrido muy especial que a buen seguro permanecerá en la memoria de los visitantes", ha defendido Miguel Falomir, director de la pinacoteca. "Hay verdaderos yonquis del Museo del Prado y hemos preparado un antídoto para ellos: Reencuentro reubica algunas de las obras maestras de la exposición permanente, en una disposición nunca vista".

La primera obra del recorrido, la que da la bienvenida a Reencuentro, será la escultura Carlos V y el Furor, de Leone Leoni. "Hemos despojado a la figura de su armadura y ahora está, excepcionalmente, desnuda. Es una forma de decir que el visitante va a ver las obras del Prado de forma muy distinta". Siguen La Anunciación de Fra Angelico y El Descendimiento de Van der Weyden, reunidos por primera vez, que "darán la bienvenida a los visitantes en un recorrido lleno de diálogos".

En este sentido, entre lo más destacado del recorrido que plantea Reencuentro se encuentran los Saturno de Goya y Rubens, que podrán contemplarse juntos excepcionalmente. Lo mismo ocurre con Las Meninas y Las Hilanderas, que compartirán espacio en la Sala XII, junto a un excepcional retablo conformado por los bufones de Velázquez. Algunas obras maestras del museo, eso sí, no se podrán ver hasta el 14 de septiembre. Es el caso de El jardín de las delicias de El Bosco, "que no está porque es una pieza muy delicada y su desplazamiento es muy complicado, así que hemos dejado que descanse en su lugar original. No queríamos someterla a ningún estrés".

Los Saturnos de Goya y Rubens se podrán ver juntos de forma excepcional en 'Reencuentro'

"El Reina es tu casa", por 5 euros

Por su parte, la campaña de regreso al museo de arte contemporáneo de la capital que tiene lugar desde este sábado ha sido bautizada como El Reina es tu casa y, al igual que El Prado, ofrece la entrada gratuita durante el primer fin de semana. A partir de entonces, el ticket de adulto tendrá un precio reducido de cinco euros. "Se van a mantener las franjas horarias gratuitas y como novedad, el Museo, solo por el momento, cerrará los domingos por la tarde", informan desde la pinacoteca.

En la sede principal del Museo se permitirá la entrada a un máximo de 938 personas, es decir, un tercio de su capacidad anterior, mientras que la colección disponible se ha reducido a un cuarto.

El público podrá acceder a la mayoría de las salas ubicadas en la segunda planta del edificio Sabatini y contemplar las obras emblemáticas como Guernica de Pablo Picasso (que acogerá a 30 visitantes de una vez); Muchacha en la Ventana de Salvador Dalí, o Un mundo de Ángeles Santos.

Los espacios dedicados al Cubismo, Surrealismo, Óscar Domínguez, Buñuel, Miró, Julio González o donde se expone la obra de Richard Serra y Juan Muñoz están preparados para recibir a los visitantes, que podrán también acceder al jardín y a las terrazas de Nouvel. En el Retiro, en el Palacio de Velázquez, también quedará abierta la exposición temporal dedicada a Mario Merz y a la que solo podrán acceder 108 visitantes.

Museo Reina Sofía

Como novedad, "se ha evitado el uso del papel, y no están disponibles las audioguías, pero el visitante podrá acceder a la información a través de la web y descargarse los folletos", informan. Además, "para mayor comodidad, todas las salas contarán con un Lector Código QR que agilizará el proceso de consecución de la información".

Para evitar una aglomeración en el tránsito y cruce excesivo entre los visitantes, el Reina Sofía ha diseñado un recorrido con pegatinas para indicar claramente las vías de entrada y salida entre las salas. "Para que la vuelta del público goce de todas las garantías es obligatoria la mascarilla para el visitante y mascarilla y guantes para los trabajadores", han señalado. Por otro lado, se han dispuesto dispensadores de soluciones hidroalcohólicas y geles higienizantes e instalado mamparas transparentes en todos los mostradores de información, mediación y puntos de interacción con el visitante.

Nuevos recorridos en el Reina Sofía

Esta "nueva normalidad" en los grandes museos de la capital (que también incluye al Thyssen con medidas muy parecidas a las mencionadas) se irá relajando poco a poco y siempre atendiendo a las indicaciones de Sanidad. Por otro lado, el Ministerio de Cultura acaba de anunciar que los museos nacionales de toda España, como el Greco en Toledo o el de Altamira en Cantabria, reabrirán el próximo 9 de junio y tendrán entrada gratuita hasta el 31 de julio.