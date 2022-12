'Alcarràs' no pasa el primer corte y se queda fuera de la lucha por el Oscar

El gran año del cine español se cierra con una noticia triste. Alcarràs, la película de Carla Simón no ha logrado pasar el primer corte y se queda fuera de la lucha por el Oscar. A pesar del Oso de Oro histórico y las grandes críticas recibidas, el filme sobre una familia de recolectores de melocotones en un pueblo catalán no ha logrado convencer en esta primera criba. El filme de Simón llegó muy desfondado al periodo de votación, y lejos queda aquel febrero cuando parecía que este año la nominación al Oscar podría llegar. El año pasado tampoco logramos la nominación, pero El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, sí que pasó el primer filtro.

9.000 personas y un año de pruebas, así se consigue un reparto perfecto que vale un Oso de Oro

Más

Un revés para la película, que el otro día perdió frente As bestas el premio Forqué a la Mejor película y que muchos creen que ha perdido ese primer puesto en las apuestas de cara a los próximos Goya, donde tiene 11 candidaturas. La próxima cita serán los premios Feroz, que votan los periodistas cinematográficos y donde ganar le daría algo de gas para el sprint final.

Una lista en la que sí están casi todas las favoritas, como Argentina, 1985, por Argentina; Close, por Bélgica; Holy Spider, por Dinamarca; Saint Omer, por Francia; Sin novedad en el frente, por Alemania; The quiet girl, por Irlanda; EO, por Polonia; Decision to leave, por Corea del Sur y la polémica Bardo, de Alejandro González Iñárritu que dividió a la crítica en Venecia pero que sí que ha logrado estar entre las 15 finalistas como representante de México. Junto a Alcarràs la otra ausencia sonada es la de Ucrania, que con Klondike parecía que podía entrar justo el año de la invasión rusa.

El cine español sí que tiene una buena noticia que contrasta con la de Alcarràs. Los cortometrajes Tula, de Beatriz de Silva; Votamos, de Santiago Requejo y Plastic Killer, de Josep Pozo, sí que consigue entrar entre las 15 últimas finalistas al mejor corto de ficción. La categoría de Mejor película internacional no es la única que tiene una primera preselección. También se han reducido a 15 los documentales nominados. Entre los elegidos están las grandes favoritas como Moonage Daydream, la ganadora de Venecia All the beauty and the bloodshed, Navalny, All that breathes y Fire of love.

Uno de los atractivos de este anuncio y que tenía a muchos seguidores en redes sociales pendientes, era ver si la película India RRR lograba pasar el corte en categorías técnicas como banda sonora o efectos especiales. Finalmente el filme de S.S. Rajamouli solo ha conseguido pasar el filtro en canción original, mientras que el título elegido por India para representar al país en los Oscar, Last film show, sí que está entre las finalistas.