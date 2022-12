Las nominaciones a los Goya apuntan a un duelo entre ‘Alcarràs’ y ‘As bestas’

Dos miradas al campo desde dos sitios completamente diferentes, As Bestas y Alcarràs, se han convertido en las dos grandes favoritas de los premios Goya que entregará la Academia de Cine el próximo 11 de febrero en una ceremonia que tendrá lugar en Sevilla. Dos películas parece que fueran dos caras de la misma moneda, o una el reverso tenebroso de la otra. Una desde el thriller seco, con tintes de western, personajes envenenados y la masculinidad como fondo. La segunda desde lo colectivo, hablando de lo político desde lo íntimo, mostrando las consecuencias de los cambios en la forma de vida. As bestas la dirige un hombre, Rodrigo Sorogoyen; Alcarràs una mujer, Carla Simón.

Los Goya apuntan a un duelo entre ambas películas, el duelo que se lleva barruntando desde hace meses, cuando Simón ganó un histórico Oso de Oro en Berlín; y Sorogoyen fue elegido para Cannes en su sección Cannes Premiere y la crítica se rindió al brío del realizador. Ambas logran ser candidatas en los premios más importantes y arrasar en los técnicos. As bestas ha acabado la jornada de lectura de nominaciones como la que opta a más premios, exactamente a 17. Por su parte Alcarràs consigue 11. El filme de Simon no es el segundo que tiene más menciones, sino que ese honor corresponde a Modelo 77, de Alberto Rodríguez, que alcanza las 16. Sin embargo, parece que pocos dudan que el duelo será entre las dos primeras, sobre todo al ver que Alcarràs incluso cuela tres actores en las categorías interpretativas

No hay que descontar del todo todavía a Cinco Lobitos, la gran sorpresa del año y un fenómeno del boca a boca. La película de Alauda Ruiz de Azúa consigue otras once nominaciones y ha robado el corazón de todos, por lo que podría suponer una tercera vía en las votaciones. Ruiz de Azúa consigue estar nominada a Mejor película con su ópera prima, pero es que además logra también menciones en guion y dirección novel donde es, claramente, la favorita. El quinteto de nominadas a Mejor película lo conforman: Alcarràs, As bestas, Modelo 77, Cinco Lobitos y La maternal.

La película de Pilar Palomero ha logrado esa quinta plaza que tan cara estaba este año, el gran año del cine español como todos lo han definido. El filme sobre la maternidad adolescente solo consigue tres menciones, pero las tres importantes: Película, dirección y actriz de reparto para Ángela Cervantes. El quintero de directores nominados son: Carla Simón, por Alcarràs; Rodrigo Sorogoyen, por As bestas; Alberto Rodríguez, por Modelo 77; Pilar Palomero, por La maternal y la sorpresa de Carlos Vermut, que con Mantícora se ha colado entre los finalistas por encima de nombres como Isaki Lacuesta o Albert Serra.

Las mujeres vuelven a demostrar su dominio en la categoría de dirección novel, donde de las cinco nominadas hay tres directoras: la gran favorita, Alauda Ruiz de Azúa, por Cinco Lobitos, se enfrentará a Carlota Pereda, por Cerdita; Elena López Riera, por El agua, Mikel Gurrea, por Suro y Juan Diego Botto, por En los márgenes. El debut de Botto en la dirección con un duro drama sobre los desahucios consigue cinco nominaciones: Dirección novel, Actor protagonista (Luis Tosar), Actriz de reparto (Penélope Cruz), Actor revelación (Christian Checa) y canción original.

En las categorías interpretativas esta edición la tónica dominante han sido los 'dobletes', con varias películas acaparando dos nominaciones en varias categorías. Miguel Herrán y Javier Gutiérrez optan al de Mejor actor protagonista por Modelo 77; sus rivales son Nacho Sánchez, por Mantícora; Luis Tosar, por En los márgenes; y Denis Menochet, por As bestas. La película de Sorogoyen hace su doblete en actor de reparto, donde Diego Anido y Luis Zahera pelearán por el cabezón al que también optan dos actores de Modelo 77, Jesús Carroza y Fernando Tejero. Esto puede provocar una división de votos que favorezca a Ramón Barea, por Cinco Lobitos.

Más dobletes, el de Alcarràs en actor revelación. Jordi Pujol y Albert Bosch; padre e hijo en la película de Carla Simón, optan a un premio que también pelearán Christian Checa, por En los márgenes; Mikel Bustamante, por Cinco Lobitos y Telmo Irureta, por La consagración de la primavera. Alcarràs también consigue que Anna Otin esté nominada como mejor interpretación revelación; un galardón que tendrá difícil ante el fenómeno de Laura Galán en Cerdita, que tiene seis nominaciones. Completan el quinteto Luna Pamiés, por El agua; Valeria Sorolla, por La consagración de la primavera y Zoe Stein, por Mantícora.

La Academia ha vuelto a demostrar su enamoramiento con Penélope Cruz, que logra una nueva nominación por En los márgenes como interpretación de reparto aunque la película no logra el doblete que podría haber tenido si se hubieran acordado de Adelfa Calvo. Frente a Cruz están Marie Colom, por As bestas; Carmen Machi, por Cerdita, Ángela Cervantes, por La maternal y la favorita, Susi Sánchez, por Cinco Lobitos. La película de Alauda Ruiz de Azúa consigue que se nominen a todos sus intérpretes, también a Laia Costa, que suena a favorita por su conmovedor trabajo. Sus rivales son Marina Fois, por As bestas; Anna Castillo, por Girasoles Silvestres; Vicky Luengo, sorpresa en el quinteto por Suro, y Bárbara Lennie, que opta por Los renglones torcidos de dios, uno de los grandes éxitos del año que además es una de las más nominadas en los apartados técnicos. Logra en total seis candidaturas. La otra película que logra las nominaciones técnicas es Irati, cuyo estreno se ha retrasado a 2023 pero que rasca cinco menciones.