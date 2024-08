La distribuidora de 'Megalopolis', el esperado regreso de Coppola, retira el tráiler en el que usaron críticas falsas

Fue el periodista de Vulture Bilge Ebiri el que se atrevió a preguntar, en el titular de su información, “¿Usó el tráiler de Megalópolis citas de críticas falsas?”. La distribuidora de la esperada película de Francis Cord Coppola, Lionsgate, retiró el tráiler y emitió una disculpa. Efectivamente: “La hemos cagado”, admitió Lionsgate de manera ilustrativa en un comunicado.

En su artículo, Ebiri plantea que el controvertido asunto de las citas tomadas de críticas e incorporadas a los materiales de promoción de las películas ―cuyo esfuerzo de síntesis destila tanto la opinión del crítico que se podría decir que nunca es exactamente eso lo que el periodista quiso decir― tiene dos recursos: la loa o el vilipendio. Cuando este segundo se usa con gracia por el propio objeto de la crítica, es memorable.

Así hizo, recuerda el periodista de Vulture, David Lynch en el póster de Carretera perdida, situando en letras gigantescas la cita “¡¡dos pulgares abajo!!” de la fallecida pareja de críticos Siskel & Ebert. Lionsgate ha intentado realizar la misma jugada utilizando aparentes críticas negativas de las anteriores películas de Coppola, dando a entender que los críticos se equivocan cuando juzgan en caliente películas que luego serán consideradas obras maestras. Las críticas de Megalópolis, cuyo estreno tuvo lugar la pasada primavera en Cannes, no están siendo buenas.

La distribuidora confeccionó un tráiler en el que se citaba nada menos que a Pauline Kael (fallecida en 2001, a la que se ha dedicado el documental de 2008 El arte de la crítica, en Filmin) y a Andrew Sarris (fallecido en 2012), dos de los grandes pesos pesados de la crítica cinematográfica en Estados Unidos.

Pero el periodista de Vulture tenía memoria suficiente para recordar que Pauline Kael se deshizo en elogios con las dos primeras partes de El Padrino, por lo que no le casaba que hubiera dicho de alguna de ellas que “disminuyó su arte”. Tampoco encontró referencia a que Vincent Canby (crítico de New York Times fallecido en el año 2000) hubiese dicho que Apocalypse Now estuviera “vacía en el fondo”.

Ebiri se fue a buscar qué había dicho el mítico crítico Rogert Ebert (fallecido en 2013, miembro de la dupla de la que ya había echado mano Lynch) sobre Dracula de Bram Stoker y resulta que le había entusiasmado, así que en ningún caso dijo: “Un triunfo del estilo sobre la sustancia”. El periodista de Vulture añadió que ni se molestaba en seguir contrastando porque se había puesto “de muy mal humor”.

En su comunicado, la poderosa distribuidora ha dicho: “Lionsgate retira inmediatamente del mercado nuestro tráiler de Megalopolis. Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a los críticos involucrados y a Francis Ford Coppola y [a su productora] American Zoetrope por este inexcusable error en nuestro proceso de investigación. La hemos cagado. Lo sentimos”.

Llevados por la sospecha, algunos medios y usuarios de redes sociales probaron a pedirle a ChatGPT y a Perplexity críticas negativas de las películas de Coppola, y los resultados fueron asombrosamente similares a las falsas críticas insertadas en el tráiler, pero Lionsgate no se ha pronunciado sobre si ha usado Inteligencia Artificial en lo que ha denominado “proceso de investigación”.

En España, Megalópolis se estrenará el 27 de septiembre, distribuida por Tripictures.