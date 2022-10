Jamie Lee Curtis: “¿Quieres ver asesinos? Ve a Twitter y mira la forma en la que se habla”

El cine de terror creó el término de las 'reinas del grito' (scream queens). En una industria de hombres, las protagonistas que sufrían, corrían y gritaban mientras escapaban de los asesinos en serie, eran siempre mujeres. En ese contexto, Jamie Lee Curtis se convirtió en la reina entre las reinas gracias a su Laurie Strode, el personaje que escribió John Carpenter para Halloween (1978). La fuerza y personalidad de Curtis elevó el personaje, que no era una simple víctima, sino que se convirtió en un icono del cine de género. Rescatar al personaje para una secuela directa 40 años después era un salto mortal con doble carpado, pero David Gordon Green aceptó el reto, se lo lanzó a Jamie Lee Curtis y ella dijo que sí. Sin ella no había posibilidad de vuelta, o al menos no en los términos en los que se ha desarrollado esta nueva trilogía que termina este viernes 14 con la llegada a las salas de Halloween Ends.

El filme aterriza con una promesa, solo quedará uno en pie. No valen los truquitos de guion. El enfrentamiento final terminará con la victoria de Michael o de Laurie. Jamie Lee Curtis está muy orgullosa de estas nuevas entregas, y se ha embarcado en una gira eterna para promocionarla y dar las claves del cierre de la franquicia, porque tiene claro que será difícil que ella regrese. “Me resulta difícil imaginar que un cineasta pueda idear una forma de contar algo más de la historia entre Laurie Strode y Michael Myers de lo que han hecho David Gordon Green y Danny McBride. Simplemente me resulta difícil de creer”, explica.

Eso sí, tiene claro que mejor no pillarse los dedos. Después de su participación en Halloween H20 en 1998 tuvo claro que “no haría otra”. “Cuando David me llamó con esta idea, 40 años después, para contar lo que le sucedió a Laurie, a su hija, a su nieta, su familia y su ciudad, fue inesperado para mí, pero tenía mucho sentido. No me imagino un escenario en el que alguien venga con una nueva interpretación, pero no voy a decir tajantemente que no. Nunca binaria”, añade.

En esta nueva trilogía, Gordon Green ha realizado una crítica a la sociedad actual, incluso adelantándose a lo que iba a venir, como recuerda Jamie Lee Curtis cuando explica que “la primera película predijo el Me Too haciendo una película sobre una mujer que había sido abusada durante 40 años, que finalmente se puso de pie y dijo: Nunca más”. “Luego, dos años después, el mundo se puso en pie y dijo 'nunca más'”. La secuela hablaba de “un pequeño pueblo donde el sistema estaba roto y la gente tomaba el control”. “Y después sucedió, particularmente en Estados Unidos y de una manera muy significativa”, opina de un filme que masticaba un estado de ánimo y miedo de la gente en tiempos de Donald Trump.

¿Y Halloween Ends? Para ella está claro, este cierre de la trilogía habla “sobre el hecho de que todos somos monstruos, y ese nivel de violencia y odio no es exclusivo del jodido Michael Meyers, es endémico y todo lo que tienes que hacer es ir a Twitter y comprobarlo”. “¿Quieres ver asesinos? Ve a Twitter y mira la forma en que las personas hablan unos de otros, es asqueroso y las redes sociales son así y en directo. Hemos abierto una puerta que se suponía que era para la interconectividad, la libertad de acceso, la libertad de información, la belleza de sacar a las personas del aislamiento para poder llevarles el arte, la música, las ideas y la ciencia”, dice con pesimismo.

No veo las películas de terror. Las odio. Nunca he visto ninguna de ellas. Apenas he visto las películas en las que estoy yo. Las he visto solo una vez Jamie Lee Curtis — Actriz

A pesar de ser considerada la 'reina del grito', Lee Curtis confiesa que no ve películas de terror. Lo hace para esquivar la pregunta sobre si ese término, que subrayaba la condición de víctima de la mujer, condenada a ser perseguida y asesinada por un hombre, tenía connotaciones machistas y si eso se había cambiado. “No veo esas películas. Las odio. Nunca he visto ninguna de ellas. Apenas he visto las películas en las que estoy yo. Las he visto solo una vez. Eso es todo. Así que no soy la chica para hacer esa pregunta”, zanja.

Aunque no entre a debatir sobre el concepto, sí analiza su personaje, y cree que Laurie Strode es una víctima, pero también una heroína. “Todo ser humano que sufre violencia es una víctima, y ​​todo aquel que trata de sobrevivir es una heroína, sobreviva o no. Hay muchas personas que se han defendido y han muerto, y esos son tanto héroes como heroínas. Lo que tiene Laurie Strode es perseverancia. Eso es admirable, y no creo que haya una construcción intelectual en eso. Creo que es una construcción humana”.

De momento se cierra la puerta de Laurie Strode. Su historia termina con Halloween Ends, que ha trazado un arco que ha dignificado al personaje femenino de terror dándole espacio y capacidad de acción, no siendo solo una víctima más. Lo ha hecho gracias a una Jamie Lee Curtis que tiene muchas tablas en una industria que conoció desde pequeña y donde tiene la posibilidad de decir que no y de elegir proyectos como este o como Todo a la vez en todas partes, uno de los títulos de culto del año y por el que su nombre hasta suena para los próximos Oscar.