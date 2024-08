El Círculo de Bellas Artes investiga por qué se expulsó a dos hombres “por abrazarse” en una de sus exposiciones

“Nos expulsan del Círculo de Bellas Artes por ir abrazado a mi pareja gay”. El director Iñaki Peñafiel explicó este domingo en X el incidente que había sufrido mientras visitaba una exposición del museo localizado en Madrid. “Nos alegan que son normas de comportamiento”, fue la explicación que recibieron en ese momento por parte de la persona que vigilaba en ese momento la sala. “Vuelve la España franquista”, lamentó.

“El discurso de odio está calando y no puede ser”, advierten los visitantes afectados a este periódico, reconociendo que, un día después de lo sucedido, están experimentando “una resaca emocional horrible”: “Estamos tristes, con sensación de culpa y vergüenza, cosa que nunca había sentido”.

Minutos después de la publicación en la red social, Valerio Rocco, director del centro, respondió a Iñaki Peñafiel públicamente pidiéndole poder contactar con él para “contrastar lo ocurrido”, con lo que había relatado el “personal de seguridad” del espacio. “Me habían informado de que la trabajadora de UNIUM [empresa externa contratada para la vigilancia] había llamado la atención a dos personas por conductas que había considerado inapropiadas, y que esto había provocado una disputa. Al elevarse el tono de la conversación e intervenir otras personas presentes, se les había invitado a que se dirigieran a la salida”, explica el máximo responsable del CBA a elDiario.es.

Valerio Rocco compartió un nuevo mensaje en X indicando que había hablado tanto con el director de ficción como con su pareja, para “pedirles disculpas” por lo sucedido durante su visita a la muestra de fotografía de Cristina García Rodero, en nombre del Circulo de Bellas Artes. “Tras hablar con mi jefe de seguridad, al que pedí que revisara las cámara y hablara con la persona que estaba en la sala, y después con Iñaki, corroboré que lo que ha ocurrido no puede ser calificado como inapropiado. No tendrían que haberles llamado la atención”, afirma Valerio Rocco.

“Nuestro compromiso con los derechos LGTBIQ+ no podría ser más claro y rotundo. Lamento de veras que se hayan sentido humillados”, fue el mensaje que compartió en X.

Además, desde la cuenta oficial del centro emitieron un comunicado, informando de que habían “abierto una investigación interna para aclarar los hechos ocurridos” en la mañana del domingo, “denunciados por Iñaki Peñafiel en redes sociales”.

Contra la “homofobia interiorizada”

La pareja puso una reclamación. “Nos sentimos avergonzados”, reconocen Iñaki Peñafiel y su pareja, que pidieron comprobar si había alguna norma escrita que especificara que “no está permitido abrazar a tu compañero”. No la había. “Forma parte de la homofobia interiorizada de la que no se habla. Que nos sintamos culpables por ser gais, ese es el discurso que está penetrando”, advierten con preocupación. “¿Qué institución impide que no pueda abrazar a mi pareja o tener un acto de cariño?”, plantean los visitantes afectados a este periódico, “a las mujeres las pueden agredir y tocar el culo, pero si lo hacemos los maricones, nos estamos saltando las normas de comportamiento”.

Desde el Círculo de Bellas Artes, Valerio Rocco insiste en que están “preocupados por la regresión de derechos LGTBI que se está produciendo en Madrid, España y Europa”. “Así lo hemos mostrado con muchas de nuestras iniciativas y lo vamos a seguir haciendo”, avanza al tiempo que la investigación interna sobre este caso en concreto continúa abierta.