Cosas de Borbones

Ocurrió hace ya algunos años, en la Feria del Libro de Madrid, cuando Felipe de Borbón, siendo príncipe, se acercó hasta la caseta de Valdemar y cogió El corazón de las tinieblas, el relato que escribió Joseph Conrad como si jugase a la ruleta rusa con la cabeza del demonio.

“En este libro está inspirada la película Apocalypse Now”, dijo Felipe de Borbón, por decir algo. Nadie le cortó para decirle lo que John Milius, el guionista de la película, solía apuntar cada vez que señalaban a Conrad como inspiración de la película: “Si mi guion está basado en El corazón de las tinieblas, entonces Moby Dick está basada en el Libro de Job”. Por tales asuntos, cada vez que alguien relaciona a Conrad con la peli de Coppola, Dios mata a un gatito. ¿Cuántos más tienen que morir?

Con todo, si hay una peli que tiene que ver con el relato de Conrad, y cuya segunda parte se desarrolla en Vietnam, esa es The Deer Hunter, titulada El cazador en España y dirigida por Michael Cimino. Todo un regalo al cine con un cartel de los que no se olvidan: Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage, Chuck Aspegren, Meryl Streep y su pareja de entonces John Cazale quien haría su última película; moriría a los pocos días de finalizar el rodaje, trabajando su papel camino de la muerte; el demonio del cáncer había ya escupido su veneno y Cazale se interpretó a sí mismo, consumido por los remordimientos de no haber encontrado la llave equivocada al final del último paquete de cigarrillos.

Hay muchas escenas dignas de rememorar, pero como aquí venimos a hablar de música, hoy toca citar la del billar, cuando se ponen a cantar I love you baby, la canción de Frankie Valli que toma un nuevo matiz en la voz y en los gestos de Walken y en la interpretación de Robert de Niro marcando compás con el taco del billar en el suelo. Memorable. En realidad, la canción se titula Can't Take My Eyes Off You y es una canción de repertorio que ha sido grabada por una montonera de artistas, desde ABBA a Elis Regina. Sin embargo, la intensidad de la película de Cimino la convierte en algo más que una canción, la convierte en un tema mítico que resiste el olvido.

Y ahora, que todo el mundo habla de la conmemoración de un siglo de la muerte de Joseph Conrad, no está de más revolver el recuerdo y señalar que su relato El corazón de las tinieblas inspiró una de las mejores películas sobre la guerra del Vietnam: El cazador. Luego está el tópico, lo de Apocalypse Now, que es algo que repite hasta Felipe de Borbón, si no le han dado el toque, como cuando en la Feria del Libro cogió el libro de Conrad y Rafael Valdemar, desde el otro lado de la caseta, le dijo: “Son 980 pesetas”.

Y Felipe se quedó un tanto aturdido, pues ya se sabe que los Borbones no están acostumbrados a pagar. Al final fue uno de sus escoltas el que se rascó el bolsillo.