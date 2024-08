Mirar atrás con furia, ¿sí o no?

La nostalgia se está convirtiendo en un “productor de sentido”. Así es como lo ha definido el escritor y cineasta Luis López Carrasco esta semana en una entrevista en La Opinión de Murcia, donde dice que “la nostalgia te puede comer sin darte cuenta”.

En 2020, López Carrasco rodó un asombroso documental titulado El año del descubrimiento, sobre 1992. Y consiguió hacerlo sin nostalgia. De manera que se puede mirar al pasado, incluso a un pasado reciente fetichizado (como es la década de los 90) y poner “la distancia justa para que no nos coma”, en sus palabras.

Uno de los efectos chunguillos de la nostalgia es que, como los vodkatonics, tiene un incontrolable poder amnésico. Y, si no es amnesia porque no se ha vivido, sí es una bruma que difumina los contornos y afecta a la lucidez del entendimiento.

Esto lo hemos visto recientemente al asistir a la reivindicación de grupos que triunfaron masivamente como si fuesen un oscuro secreto marginado por el mainstream. Y, también, con el anuncio del regreso de Oasis esta semana.

Los 15 años menos un día sin Oasis (aunque multiplicados por dos, pues hemos asistido a las carreras en paralelo de Liam y Noel Gallagher, en cuyos conciertos igualmente tocaban canciones de Oasis) parece que han hecho olvidar que sus últimos discos carecían de interés, canciones y emociones. Desde la atalaya de 2024, es como si toda su discografía hubiera estado a la altura de Definitely Maybe y What's The Story (Morning Glory).

Los 17 conciertos anunciados prometen ser masivos. ¿Qué esperan los fans encontrar en ellos? Una mañana de gloria. Un destello de lo que fue. Una celebración de la nostalgia.

Solo una intuición: si los Gallagher tuvieran algo nuevo que decir hoy, volverían con un disco, no con una gira. Se puede mirar al pasado (con furia, preferiblemente) pero con la distancia justa para que no nos coma.

Tres artículos recomendados

He aquí la historia del monasterio de Nuestra Señora de la Armedilla, o de lo que queda de él, en el pueblo vallisoletano de Cogeces del Monte. La desamortización hizo de él carne de cantera pero hoy revive como solemne escenario cultural.

Selma Lagerlöf fue la primera mujer en ganar el premio Nobel de Literatura. Solía escribir literatura infantil pero su obra ganó profundidad con una novela de 1918 (y que se reedita ahora en España) que plantea la moralidad del canibalismo y la hipocresía del cristianismo.

Tras la disolución del grupo de synthpop sueco The Knife, Karin Dreijer ha seguido haciendo música como Fever Ray, que actúa en el festival Kalorama de Madrid. En esta entrevista nos habla de la canción que hizo para vengar a sus hijos frente a la homofobia escolar.

Tres libros recomendados

Emiliano Monge es uno de los autores mexicanos actuales más reconocidos. En su nueva novela, Los vivos (Random House) trata la desaparición forzada y de la violencia estructural en Latinoamérica. En librerías, el 5 de septiembre.

El escritor ourensano Juan Tallón (Obra maestra, Rewind) tiene una nueva novela titulada El mejor del mundo (Anagrama). En ella ahonda en su estilo de realidad que se retuerce. ¿Cómo condiciona nuestro futuro lo que nuestros padres quieren para nosotros? ¿Y el apellido que llevamos? En librerías, el 4 de septiembre.

Jesmyn Ward es la primera mujer y la primera persona afroamericana en haber recibido en dos ocasiones el National Book Award en Estados Unidos. La editorial Sexto Piso traduce ahora Este mundo ciego sobre la fortaleza de las mujeres afroamericanas. Puedes comenzar a leerlo aquí. En librerías, el 9 de septiembre.

Tres películas recomendadas, por Javier Zurro

Aunque estoy en Venecia cubriendo el festival de cine (no os perdáis la cobertura diaria) os traigo estas tres recomendaciones de cine para ver en salas:

'Volveréis': vale, queda mucho, pero Volveréis es, de momento, la mejor película española del año. Jonás Trueba consigue un equilibrio imposible entre la ligereza de la mejor comedia y la reflexión sobre el amor y la rutina en una película libre, sin ataduras narrativas, que juega, se lo pasa bien y conquista al espectador con su mezcla de realidad y ficción. Una joya.

'El Eco': si no conocen a Tatiana Huezo están tardando. La cineasta mexicana nos dejó sin palabras con Noche de fuego (está en Netflix), y pudiendo haber saltado a proyectos más ambiciosos y convencionales demostró que tiene muy claro lo que quiere contar y el tipo de proyectos que le interesan con este documental bello y personal sobre un pequeño pueblo mexicano.

'Pulp Fiction': sí amigos, se reestrena Pulp Fiction, y no recomendarla sería como un delito cinéfilo. Tarantino cambió el cine moderno hace ya 30 años, pero la herencia e influencia de su película sigue vigente. Pocas veces se tiene la oportunidad de ver una película como esta en pantalla grande, así que no la desaprovechen.

Las recomendaciones de Librotea

Esta semana, Librotea nos trae los libros que nos recomienda la actriz Aida Folch y nos da también claves de lectura para combatir el odio hacia la diversidad sexual: