Dani García se lanza a lo grande en la comida a domicilio con una multimarca

Madrid, 18 sep (EFE).- Cerró su restaurante 'triestrellado' para "llegar a un público más grande" y Dani García da un paso más en este propósito con "La gran familia mediterránea", un proyecto de comida a domicilio que abarca ocho tipos de cocina que se podrán combinar para satisfacer las distintas apetencias en el hogar.

Lo lanza junto con Just Eat, entre otros motivos porque sus repartidores "están contratados, no son autónomos", y a través de distintas cocinas creadas específicamente para esta línea en Madrid, Barcelona y Marbella (Málaga). Por el momento, porque el objetivo es crecer y acompañar a la plataforma de comida a domicilio en los 22 países en los que opera.

Era una idea que llevaba rumiando hace dos años y que el "parón" del confinamiento le permitió desarrollar, ha explicado este viernes el cocinero marbellí en una rueda de prensa en Twitter en la que ha destacado que la principal aportación de "La gran familia mediterránea", además de la "perfecta relación calidad precio", es que sus distintas opciones culinarias permiten combinar en un pedido su demandado brioche de rabo de toro, sushi, bocadillos o cócteles.

"Se trata de una marca paraguas que abarca distintos conceptos, basados en lo que más se consume en este mercado pero a nuestra manera. Si uno quiere tortilla de patatas, otro sushi y otro 'mac and cheese' se podrán incluir en el mismo pedido", ha expuesto.

A partir del lunes, cuando comenzará a funcionar en Madrid, estarán disponibles "140 referencias a un golpe de click", entre las que también hay opciones veganas, de comida chino-mexicana (guacamole con pan de gambas), croquetas de jamón o ensaladilla rusa con anguila.

Se presentarán a través de distintos personajes -Tita Brava, Madame Wasabi o Señor Brasas- cuyas propuestas se podrán combinar "en función de los gustos y las apetencias de los miembros de una familia; no hay muchas opciones para ello en la comida a domicilio y es muy interesante", ha subrayado el director general de Just Eat España, Patrik Bergareche.

La oferta incluye algunos platos de sus, por ahora, tres restaurantes bandera, BiBo, Lobito de Mar y Leña -a finales de este mes inaugura Dani Brasserie en el hotel Four Seasons de Madrid- aunque García aclara que no están las cartas completas porque "el arroz con chuleta no viaja bien; es cuestión de sentido común".

Que la comida llegue en perfectas condiciones a las casas ha sido uno de los puntos más estudiados antes de lanzar el proyecto. "Hemos pensado hasta el último detalle, y eso incluye el embalaje, creado específicamente para cada plato", ha detallado quien no quiere "dejar nada al azar".

También la creación de distintas "cocinas ciegas" -por ahora tres en Madrid, dos en Barcelona y la de su L'Atelier en Marbella- que trabajarán exclusivamente para "La gran familia mediterránea" y desde las que se repartirá en un radio de 2,5 kilómetros.

"Ofrecemos nuestra comida, que es siempre rica y golosa, que pueda viajar", ha resumido el cocinero y empresario sobre una nueva línea de negocio para el Grupo Dani García, que emplea ya a "cerca de 600 personas" y "aún tiene muchos conceptos por desarrollar" dentro y fuera de España.