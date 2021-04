Feten reúne a 39 compañías en una edición adaptada a la pandemia

Gijón, 30 abr (EFE).- Un total de 39 compañías actuarán en 88 funciones durante la trigésima edición de la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas de Gijón (Feten), que se desarrollará entre el 9 y el 14 de mayo con un formato adaptado a las condiciones sanitarias impuestas por la pandemia de la covid-19.

La feria se realizará en el formato habitual presencial, pero con aforos limitados en el interior y el mantenimiento de distancia entre el público en los espectáculos al aire libre, y también vía telemática.

La organización ha dado prioridad a los productores acreditados para el acceso a los espectáculos y pondrá a disposición del público las localidades sobrantes previa solicitud en la web de la feria.

Feten mantiene su esencia y una de sus características principales es la de servir de escaparate para que los artistas puedan mostrar sus obras a los productores, ha afirmado la directora del evento, Marián Osácar.

En la trigésima edición participaran compañías de Cataluña, Asturias, Andalucía, Madrid, Valencia, Galicia, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Aragón, Cantabria, Extremadura, Baleares y Murcia.

A pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia, la feria mantiene su apuesta por la calidad y la variedad de espectáculos, ha afirmado Osácar en la presentación del programa.

La directora ha dicho que los conflictos actuales estarán presentes en la temática de las obras programadas, aunque con un lenguaje que los haga accesibles para el público infantil.

Se pondrán en escena seis estrenos, "Natanam", de la compañía andaluza DA.TE Danza; "Fly me to the moon" y "Soy una nuez", de las catalanas Leandre Clown y Zum Zum Teatre; "Rueda", de la madrileña Producciones Chisgarabís; "Retales", de la navarra Yarleku Teatro; y "Pan", de los asturianos Teatro Plus y Olga Zeceva.

Los escenarios de interior serán Laboral Ciudad de la Cultura, el Antiguo Instituto Jovellanos, el Teatro Jovellanos, la Colegiata de San Juan Bautista y los centros municipales Ateneo de la Calzada, El Coto y El llano.

El quiosco de la música del Paseo de Begoña, la Plaza del 6 de Agosto y el Náutico albergarán las funciones al aire libre.