"A todos nos gusta el plátano", vencedora del festival Documenta Madrid

Madrid, 31 may (EFE).- "A todos nos gusta el plátano" de Rubén H. Bermúdez y "All Light, Everywhere" de Theo Anthony han ganado los premios a mejor película nacional e internacional respectivamente en la 18 edición del festival internacional de cine documental Documenta Madrid.

La lectura del palmarés del certamen, organizado por el Ayuntamiento de Madrid, se dio a conocer anoche en la sala Azcona de la Cineteca Madrid por los comisarios artísticos Cecilia Barrionuevo y James Lattimer, acompañados por Gonzalo de Pedro, director artístico de Cineteca Madrid, y los jurados de las categorías a competición.

El jurado ha distinguido la película del también fotógrafo H. Bermúdez con un premio dotado con 10.000 euros por ser "un retrato y, a la vez, un autorretrato íntimo, cálido y audaz de la comunidad afrodescendiente en España", ya que el autor entrega la cámara a los protagonistas para que filmen su vida doméstica.

"All Light, Everywhere" de Theo Anthony, premio a la mejor película internacional, con otros 10.000 euros, ha sido considerado "un ensayo revelador sobre cómo miramos y si existe la veracidad de las imágenes que nos vigilan", a partir de material de archivo y una exploración de los avances tecnológicos dentro del campo de la criminología desde mediados del siglo XIX hasta hoy.

"Síndrome de los quietos" de León Siminiani y "Esquirlas" de Natalia Garayalde han sido galardonadas con los Premios Fugas Nacional e Internacional respectivamente (5.000 €) que reconocen la innovación y voluntad de cruzar fronteras.

El corto de Siminiani reelabora el legado del cineasta colombiano Luis Ospina para crear una investigación sobre la historia reciente de Colombia "tan lúdica como sutil", indica el jurado, "reafirmando al cine como herramienta esencial para deconstruir la realidad".

"Esquirlas" es una historia personal e íntima que entrelaza una catástrofe nacional con los archivos familiares y se inscribe en la tradición narrativa en el cine argentino reciente que aborda temas como la supervivencia, el duelo y la curación a través de las imágenes y de su memoria.

El palmarés se completa con las menciones especiales del jurado, "No táxi do Jack" de la portuguesa Susana Nobre (Competición Internacional) y "La mano que canta" de Alex Reynolds y Alma Söderberg (Nacional).

"A todos nos gusta el plátano" se ha llevado además el premio del jurado joven y el del público en la sección nacional, mientras en la internacional los espectadores han elegido "Abisal" de Alejandro Alonso, y en la sección Corte Final la ganadora ha sido "La mala familia" de Nacho y Luis BRBR.

Las películas premiadas en la Competición Internacional podrán verse hasta el 6 de junio en la plataforma de VOD Filmin.

En esta decimoctava edición de Documenta Madrid las películas seleccionadas en todas sus secciones a concurso han competido en igualdad de condiciones y premios sin tener en cuenta la duración de las obras.